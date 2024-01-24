103 bin liraya hurdacıya satıldı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek), Girne’deki tesisinden 700 kilo çıplak kablo ile 180 kilo boyun bağı çalınmasıyla ilgili tutuklanan Kurum çalışanı Seyfullah Çetin ile Hüseyin Öz dün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru olguları aktardı. Polis, 18 Ocak 2024 tarihinde Cumhuriyet Sokak’taki Kıb-Tek’e ait tesis içerisinde bulunan konteynerin kilidinin kırılarak, 700 kilo çıplak kablo ile 180 kilo boyun bağı çalındığını söyledi.

Polis, yapılan soruşturma sonucu Kıb-Tek’in ambar sorumlusu Seyfullah Çetin ile arkadşaı Hüseyin Öz’ün tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, çalınan kablolardan 689 kilosunun Esentepe’de bir hurdacıya 103 bin TL’ye satıldığını belirlediklerini açıkladı.

Polis, hurdacı şahsın ifadesinin alındığını, kablolarla ilgili pazarlığı Çetin ile satış işlemlerini ise Öz ile yaptığını ifade etti.

Mobese kameralarını incelediklerini, iki zanlının kırmızı bir arabayla olay yeri yakınlarında görüldüğünü kaydeden polis, Çetin’in evinde yapılan aramada kablo kesmekte kullanılan bıçkı bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlıların cep telefonlarının incelendiğini, kablolarla ilgili mesajlar tespit ettiklerini açıkladı. Polis, zanlı Öz’ün ifadesini aktarıp; birlikte elektrik işleri yaptığı ustası olan Çetin’in anahtarlarını söyledi. Öz ayrıca kabloları satması için hurdacıyı Çetin’in bulduğunu ifade etti.

Olayla ilgili temin edilen 14 kamera görüntüsünden 13 tanesini incelediklerini, 10 ifade aldıklarını kaydeden polis, alınması gereken başka ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu dile getirdi.

Polis, ayrıca suçla bağlantılı aranan bir şahıs daha olduğunu ifade ederek, zanlıların 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı Çetin’in avukatı ise iddiaları reddederek, Öz’ün müvekkili ile elektrik işleri yaptığını, kabloları onun çaldığını söyledi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlıların 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.