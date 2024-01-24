Şok baskın

Suna ERDEN

Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, aldıkları ihbar üzerine Girne’de faaliyet gösteren Dee Europen Casino’nun bodrum katına baskın düzenledi. Polis, bodrum katında 58’i aktif 61 adet slot makinesi, canlı kamera bağlantılarının kurulduğu sistemi ele geçirdi.

Yapılan soruşturma sonucu yasa dışı bahis oynatan Dee European Casino Direktörü Tamer Çoban, Savoy Casino Genel Müdürü Hasan Adnan Leventyürü, Savoy Co Ltd. Direktörü Ahmet Fahri Arken, Savoy Casino İşletmecisi Halil Can Demirezen , Savoy Kamera Müdürü Ruslan Zhursunov ile evrak sahteleme suçu işleyen Savoy İnsan Kaynakları Müdürü Hüseyin Kurt tutuklandı.

Polis, yaptığı soruşturma sonucu Savoy Casinonun 23 personelinin slot makinelerinde çalıştığını belirledi. Savoy İnsan Kaynakları Müdürünün slot makinelerinde çalıştıkları tespit edilerek tutuklanan personeli 31 Aralık 2023’te işten çıkmış gibi göstermek için sahte belge hazırladığını belirtti.

Tutuklanan 6 zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular aktarıldı.

61 slot makinesi ve kamera sistemi ele geçirildi

Polis memuru 15 Ocak 2024 tarihinde başlatılan internet üzerinden bahis oynatma soruşturması kapsamında Dee Europen Casino’nun bordum katının arandığını söyledi.

Polis, 58 adet aktif, 3 adet pasif durumda slot makinesi ele geçirdiklerini açıkladı.

Polis, slot makinelerinin bağlı oldukları kamera sistemin emare alındığını belirtti. Polis memuru, emare alınan sistemde yapılan incelemede Savoy Casino çalışanı 20 kişinin isimlerinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis, 3 kişinin ise sistemde takma adla işlem yaptığını söyledi. Polis memuru, tutuklanan zanlılardan Ahmet Fahri Arken’in slot makineleriyle ilgili herhangi bir bilgisi olmadığını beyan ettiğini açıkladı.

Polis memuru Yağız Kol yapılan soruşturma sonucu Arken’in kurulan sistemle bağlantısını belirlediklerini söyledi.

Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlı Kurt hariç diğer 5 kişinin internet üzerinden kumar oynatılmasıyla bağlantısını tespit ettiklerini açıkladı.

Sahte evrak da düzenlendi

Polis memuru, Kurt’un da ele geçirilen slot makinelerinde çalıştıkları tespit edilerek tutuklanan personeli 31 Aralık 2023 tarihinde işten çıkarılmış gibi göstermek için evrak hazırladığını ve Çalışma Bakanlığına verdiğini belirlediklerini ifade etti. Polis memuru Yağız Kol zanlı Kurt’un ifadesinde Hasan Adnan Leventyürü’nün kendisine talimat verdiğini söylediğini aktardı.

Polis, Hasan Adnan Leventyürü’nün internet üzerinden kumar oynattığına dair mesajlar tespit ettiklerini açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini, ele geçirilen emarelerin incelemesinin sürdüğünü kaydeden polis, zanlıların araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.

Kişi başı 200 bin TL nakit teminat

Mahkeme, zanlılar Tamer Çoban, Hasan Adnan Leventyürü, Ahmet Fahri Arken, Halil Can Demirezen ve Ruslan Zhursunov’un 200 bin TL nakit teminat yatırması, her biri için ikişer kefilin birer milyon TL kefalet senedi imzalaması ve zanlıların kişi başı bir milyon TL tutarında şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Mahkeme, Kurt’un ise 30 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması ve zanlının şahsen 500 bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Teminat şartlarını yerine getiren zanlılar yargılanıncaya kadar serbest kaldı.