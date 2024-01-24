İkisi de cezaevinde

Lefkoşa’nın Göçmenköy bölgesinde evini bastıkları Afrikalı şahsı ciddi şekilde darp ettikten sonra, hesabındaki 120 bin TL parayı kendi hesaplarına aktaran Nweze Hilarry Nweze ve Archibong Samuel Bassey dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, iki zanlı ile kimliği henüz belirlenemeyen 2 şahsın, 11 Ocak 2024 tarihinde 02.00- 06.50 saatleri arasında C.S.O.’nun evine gidip, i-phone marka cep telefonunu aldıklarını söyledi.

Polis, zanlıların daha sonra C.S.O.’nun içki şişesi ile alnına, süpürge sapı ile sırtına vurarak, darp ettiklerini ifade etti. Polis memuru, zanlıların C.S.O.’nun telefonunda bulunan UBA isimli banka uygulamasından 120 bin TL nakit parayı kendi hesaplarına göndererek soygun suçunu işlediklerini açıkladı.

Polis, zanlıların daha sonra C.S.O.’nun evinin önünde kilitsiz vaziyette park halinde bulunan SN 277 plakalı Mercedes marka aracın evraklarını torpido gözünden almak sureti ile hırsızlık suçunu da işlediklerini aktardı.

Polis memuru, yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, Nweze Hilarry Nweze’nin

12 Ocak 2024 tarihinde tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının evinde yapılan aramada kırık süpürge sapı, içki şişesi, C.S.O.’ya ait araç evrakı ile cep telefonunun bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlılar Nweze Hilarry Nweze ve Archibong Samuel Bassey’in tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirtti. Polis, zanlıların işlediği suçların ciddi ve ağır ceza mahkemesi kapsamına girdiğini ifade ederek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme, zanlıların 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.