Şimdi konuşacak

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Tekant bölgesinde, karşısında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerini gören Aws Hliqawi, içerisinde uyuşturucu bulunan poşeti atarak kaçmaya çalıştı, ancak sadece 100 metre kaçabildi. Yaşanan kovalamacanın ardından zanlı, polis tarafından yakalandı. Zanlının attığı poşetten 30 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde çıkarken, attığı diğer poşet henüz bulunamadı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis memuru Fatma Güder, 22 Ocak 2024 tarihinde zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna ve Tekant bölgesinde yaya olarak bulunduğu yönünde ihbar aldıklarını söyledi. Güder, saat 17.00 sıralarında bölgeye gittiklerini, zanlının, tespit edildiği sırada, polisi görünce koşarak uzaklaşmaya çalıştığını ve bu sırada elinde tuttuğu poşeti attığını anlattı. Polis, zanlının biraz ileride, otluk bir alana yine cebinden çıkardığı bir poşet attığını aktardı.

Poşette 30 gram bonzai bulundu

Zanlının, 100 metre kadar ileride yakalandığını belirten polis, atmış olduğu poşetlerden bir tanesinde 30 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıklarken, diğer poşetin henüz bulunamadığını ifade etti. Soruşturmanın yeni başladığını, diğer poşeti bulmak için bölgede arama yapılacağını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.