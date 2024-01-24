3 yıl yatacak

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Yar Plus isimli işyerinde çalıştığı dönemde evrak sahteleyerek, 157 bin TL çaldığı tespit edilen Salih Çobanoğlu, hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti sanığı 3 yıl hapse mahkum etti.

Sanığın, 9 yıl önce çalıştığı iş yerinde faturaları sahteleyerek, şirkete ait paraları çaldığı belirtildi. Sanığın çaldığı paraları faiziyle geri ödediği ifade edildi.

Kararı okuyan yargıç, sanığı sunulan olgu ve emareler ışığında aleyhinde getirilen davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini açıkladı.

Sanığın mahkum olduğu “müstahdem tarafından sirkat” suçunun 7 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü kaydeden yargıç, mahkemelerin yıllık faaliyet raporlarına bakıldığında bu suçun gün geçtikçe artış gösterdiğini söyledi.

Yargıç, sanığın üç yıllık sürede pişman olmadan bu suçları işlemesini aleyhine değerlendirdiklerini kaydetti.

Yargıç, yargı sürecindeki gecikmeyi, faiziyle parayı iade etmiş oluşunu ve itham edilip, tutuklandıktan sonra lenf kanseri olduğunu öğrenmesini sanığın lehine değerlendirdiklerini belirtti. Yargıç, sanığı oybirliği ile üç yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.