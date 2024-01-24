Üretici desteklenmeli

Hüseyin ÇİÇEK

Seracılar Birliği Başkanı Veli Bayır, sebze-meyve fiyatlarındaki artışın girdi maliyetlerinin yüksek olmasından kaynaklandığını söyledi. Üretimde azalma olduğunu ifade eden Bayır, hükümete çağrı yaparak, destek talep etti.

Diyalog muhabirine konuşan Veli Bayır, gerek dövizin yüksek olması gerekse girdi fiyatlarının pahalı olması nedeniyle üretimin her geçen gün azaldığını belirtti. Bir domates fidesinin en düşük 15 TL’den alabildiklerini anlatan Bayır, maliyetlerin yüksek olması nedeniyle üreticinin zor durumda olduğunu söyledi. Ellerini taşın altına koyarak üretmeye devam edeceklerini belirten Bayır, “Ancak hükümet de elini taşın altına alarak bizlere destek olmalıdır, aksi taktirde üretim daha da azalacak ve fiyatlar daha da artacaktır” dedi.

Bahçede 38, reyonda 70 TL

Bayır, fiyatlardaki artışın bir diğer nedeninin ise toptancılardan kaynaklandığını ifade etti. Bahçeden 38 buçuk liraya çıkan bir kilo domatesin toptancılar tarafından 50 -55 TL’den piyasaya dağıtıldığını kaydeden Bayır, “biz buna karşıyız, fiyat 55 TL olduğunda yüzde 10 oranında bir fark oluyor, bu da sebze reyonlarına 70 TL olarak yansıyor ki” şeklinde konuştu.

Üretim artmadıkça fiyatlarda düşüşün beklenmesinin zor olduğunu belirten Bayır, önümüzdeki Mart ayı sonuna kadar sebze fiyatlarının bu şekilde seyretmesini beklediğini ifade etti. Bayır, üretimin devletler için önemine de vurgu yaptı ve “üretmeyen devletler açlığa mahkumdur, bu yüzden hükümeti üreticiye destek ve teşvik vermeye çağırıyoruz” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024, 09:58