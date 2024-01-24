Büyük kaza ucuz atlatıldı

Lefkoşa’da Abdi İpekçi Caddesi üzerinde pick up araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek ilk önce yol kenarında park halindeki araca çarptı, ardından Heybe Restoran’ın içine girdi. Kazada esnasında restoran içerisinde kimsenin olmaması olası bir yaralanmayı önledi.

Kaza sonucu hafif yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis Basın Bülteni’ne göre kaza saat 14.50 sıralarında meydana geldi. CP 547 plakalı aracını kullanan Neşet Mavigözlü (E-73), yolun solunda bulunan “Heybe Restoran” önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti ve o esnada yolun solunda park halinde bulunan VB 185 plakalı salon aracın sağ arka kısmına çarptı. Daha sonra yoluna devam edip, yolun solundan çıktı ve Heybe Restoranı çevreleyen beton duvara ve 3 metre genişliğindeki cam pencereye çarpıp durdu.

Kaza sonucu hafif bir şekilde yaralanan CP 547 plakalı araç sürücüsü, kaldırıldığı Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Serviste tedavisini müteakip aynı serviste müşahede altına alındı.

72 kaza, 20 yaralı

Bu arada KKTC’de bir haftada 72 trafik kazası meydana geldi

KKTC’de 15 Ocak - 21 Ocak tarihlerini kapsayan süre içerisinde 72 trafik kazası meydana geldi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, kazalarda 20 kişi yaralandı. Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri, süratli araç kullanmak, dikkatsiz sürüş yapmak, kavşakta durmamak, yakın takip ve diğer etkenler olarak yer aldı.

Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı ise 4 milyon 230 bin TL oldu.

3 bin 526 araç sürücüsü rapor edildi

Aynı tarihler arasında ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimleri sonucu da, toplam 19 bin 237 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 3 bin 526 araç sürücüsü rapor edildi. Suçların dağılımı şöyle:

“Sürat (1162), mobil araç ile tespit edilen sürat suçları (794), tehlikeli sürüş (24), dikkatsiz sürüş (41), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (119), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (8), alkollü içki tesiri altında araç kullanmak (59), sürüş esnasında cep telefonu kullanmak (483), emniyet kemeri takmadan araç kullanmak (92), trafik levha ve işaretlerine uymamak (139), trafik ışıklarına uymamak (11), muayenesiz araç kullanmak (26), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (44), yolcu taşıma "t" işletme izinsiz araç kullanmak (28), özel eşya taşıma "b" işletme izinsiz araç kullanmak (13), tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak (4), koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak (9), ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak (53) ve 1211 diğer trafik suçları."

Ayrıca toplam 220 araç trafikten men edilirken, 6 sürücü ise tutuklandı.