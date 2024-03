Güven yitirdi

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta yolsuzluk, sahtekarlık, uyuşturucu, şiddet ve hırsızlık olaylarının yanı sıra trafik kazalarında patlama yaşanırken, eksik yasaların çıkarılması, etkisiz olanların da yenilenmesi konusunda adım atmayan Cumhuriyet Meclisi’nin güven yitirdiği görülüyor. Vatandaşların ezici bir çoğunluğu meclis çalışmalarından memnun olmadığını belirterek, sorunların çözümü yönünde adım atılmamasından yakınıyor.

Ülke sorunlarının ağırlaştığını, nüfusun önemli bir bölümünün zorunlu giderleri karşılayamaz duruma geldiğini belirten vatandaşlar, çarşısının denetimsiz bırakıldığını, aşırı zam yapanlara karşı caydırıcı önlemlerin alınmadığını söylüyor. Bazı vatandaşlar, meclisin yenilenmesinden başka bir çarenin olmadığını ifade ediyor.

Ne dediler?..

Metin Alibaba

“Meclisin çalışmalarından hiç memnun değiliz, beleş para alıp orada boşuna oturuyorlar ve verimli çalıştıklarını düşünmüyorum. Meclistekiler sadece oturup menfaat paylaşıyorlar. Mevcut parlamentonun ülke sorunlarına çözüm getirebileceğine inancım yoktur. 34 yaşında bir çocuğum var ve ona tek tavsiyem bu ülkeden kaçmasıdır. Ülkenin artık düze çıkmasının hiçbir şansı yoktur.”

Mustafa Özharun

“Meclisin çalışmalarından hiç memnun değilim. Meclis maalesef verimli çalışmıyor. Mevcut parlamentonun ülke sorunlarına bir çözüm getireceğine inancımız yoktur. Baktığımız zaman yıllardır süre gelen sıkıntılar var ve bunları çözmek için hiç çalışma yapılmıyor. Ülkenin düze çıkması için hükümetin değişmesi lazım ve teknokrat bir hükümetin bu ülkeyi düze çıkarabileceğine inanıyorum.”

Sertaç Kastanbollu

“Meclisin çalışmaları orta hallidir. Ekonomide ciddi sıkıntılar var ve bu yönde çalışmalar bekliyoruz. Mevcut parlamentonun ülke sorunlarına çözüm getireceğine inanıyorum çünkü o yönde bir çabaları olduğunu düşünüyorum. Bu ülkenin Türkiye ile iş birliği içerisinde düze çıkabileceğine de inancım vardır.”

Ahmet Nazlı

“Meclisin verimli çalıştığını düşünmüyorum. Ben Ulusal Birlik Partiliyim ve rahatlıkla söyleyebilirim ki verdikleri hiçbir sözü tutmuyorlar. Mevcut parlamentonun yaşanan sıkıntılara bir çözüm getireceğine inancım yoktur. Ülkenin düze çıkması için hükümettekilerin bir ay memlekette kalarak memleket için çalışmaları gerekiyor. Yurt dışına gitmeyi bırakıp içe dönerek içte çalışma yapmaları gerekiyor. Denetimsizlik nedeniyle çok sıkıntılı günler geçiriyoruz ve piyasayı denetlemelerini istiyoruz.”

Ahmet Özacar

“Meclisin çalışmalarından hiç memnun değiliz. Her şey kötüye gidiyor ve meclis verimli çalışmıyor. Mevcut parlamentonun ülke sorunlarına çözüm getireceğine inanmıyorum. Bu sistem bu düzen değişmediği sürece hiçbir şey değişmeyecek. Bu ülke 50 senedir düze çıkmadı bir 50 sene daha çıkmaz. Bu böyle devam ederse ne olacağını Allah bilir. Sürünmeye devam edeceğiz. Sistem yok düzensizlik devam ediyor. Yolsuzluk, sahtekarlık ve daha birçok olumsuz durum üst kademeden alt kademeye kadar devam ediyor.”

Raif Arsal

“Meclisin çalışmalarından hiç memnun değiliz. Mecliste bir ciddiyet yoktur. Küfürler, hakaretler, bağırma ve çağırmadan başka bir şey yapmıyorlar. Meclis oturumlarında salon hep boştur ve verimli bir çalışma olmuyor. Mevcut parlamentonun ülke sorunlarına bir çözüm getirmesi çok zordur. Siyasilerin artık değişmesi ve daha genç kişilerin siyasette olmasını meclise girmesini istiyorum.”

Fevait Helvacıoğlu

“ Ülkedeki olumsuzlukların tamamı meclistekilerden kaynaklıdır. Meclis verimli çalışmıyor. Verimli çalışsaydılar Kıbrıs Türkü böyle rezil durumlara gelmezdi. Mevcut parlamentonun ülkedeki sorunları çözeceğine inanmıyorum. Bunca yıldır çözülmemiş sorunlar gittikçe ağırlaştı ve üzerimize yıkıldı. Ülke dürüst insanlarla düzlüğe çıkabilir. Seçmen seçerken köklü ve dürüst ailelerin dürüst evlatlarını seçmelidir.”

Mehmet Irmakoğlu

“Meclisin çalışmaları çok berbattır. Mevcut parlamentonun ülke sorunlarına çözüm getireceğine ben de tüm halk da inanmıyor. Son yaşanan olaylar insanların inancını daha da kırdı. Bu ülke daha genç ve günün şartlarına göre tahsilini tamamlamış kişiler sayesinde düze çıkabilir.”

Mustafa Sakallı

“Meclisin çalışmalarından hiç memnun değilim. Meclis sadece kendi cebi için çalışıyor ve halk için bir şey yapmıyorlar. Mevcut siyasilerin bu ülkedeki sorunlara bir çözüm getireceğine inanmıyorum.”

Eren Keser

“Meclis çok berbat bir durumdadır. Meclistekiler verimli çalışmak yerine sadece kavga ediyorlar. Mevcut parlamentonun bu ülkedeki sorunların çözümüne yönelik başarılı olabileceğine inancım yoktur. Bu ülkenin düze çıkması için bir anlaşma olmalı ve yolsuzlukların üzerine giderek ağır cezalarla yolsuzluk yapanlar cezalandırılmalıdır ki bu ülke düzelsin.”

Bülent Ruso

“ Cumhuriyet Meclisinde şu an için istikrarlı bir çalışma göremiyorum. İnşallah ileride daha iyi çalışmalar yaparlar diye bekliyoruz. Meclisin öncelikli olarak ekonomik alanda çalışmalar ve tedbirler almasını bekliyoruz çünkü halkın alım gücü her geçen gün düşüyor. Bu ekonomik şartlarda geçim daha da zor bir hale geleceği için meclisin daha istikrarlı kararlar almasını bekliyoruz.”

Mustafa Toto

“Meclisin çalışmalarından tam anlamıyla memnun değilim. Halkın yararına çalışmalar yapılmıyor. Meclisin öncelikle halkın yararına ve zamsız çalışmalar yapmasını bekliyoruz. İnsan hayatı, geleceği, eğitim ve sağlık alanlarında meclisin çalışmalar yapmasını istiyoruz.”

Hasan Kara

“Meclisin çalışmalarından ben memnunum ancak daha yapılması gereken iler var. Ben meclisten öncelikle pahalılık yani ekonomi üzerinde çalışmaları ve halkın alım gücünü rahatlatacak çalışmalar yapmalarını istiyorum.”

Soner Öğer

“Meclisin çalışmaları hakkında iyi desem değil kötü desem yine değil. Kendi halinde bir meclisimiz var. Siyasetle çok fazla ilgilenmesem de meclisten beklentim ekonomik yönden ciddi çalışmalar yapmasıdır. Acil olarak ekonomi ve sağlık alanlarında çalışmalar yapmasıdır.”

Yıldırım Hasoğlu

“Tanınmamış bir ülkenin tanınmamış bir meclisi ve bu meclise haksızlık yapmamamız lazım. Tanınmamış meclisten pek de bir şey beklememek gerekiyor. Bence Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğü devam ettiği sürece ne meclisten, ne hükümetten ne de başka bir kurumdan kalıcı çözümler beklememek lazım. Bana göre en öncelikli sorun eğitim, sağlık ve ulaşımdır ancak bütün bunların kalıcı çözüme ulaştırılması için Kıbrıs sorununun kalıcı çözüme ulaştırılması gerekiyor. Eğer Meclisin gücü ve iradesi varsa Kıbrıs sorununun çözümüne odaklanmalarını istiyorum.”

Ömer Karakuş

“Meclisin çalışmaları halk için olmalıdır. Beklentimiz halkın yararına yönelik iyi düşünerek tek seferde çalışmalar yapmalarını istiyoruz. Meclisin ekonomik alanda çalışmalar yaparak halkın refah bir yaşam sürebilmesi için çalışmalarını bekliyoruz.”

Musa Karşılı

“ Meclis düzgün çalışsaydı halk daha iyi bir noktada olacaktı. Meclisin öncelikle ekonomik anlamda ciddi çalışmalar yapmasını istiyoruz. Ayrıca toplum meclisten ekonomik çalışmalar beklerken bir yandan da piyasayı denetleyecek adımların da atılması adına çalışma bekliyoruz.”