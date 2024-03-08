Hayvanlara bakıyormuş

Suna ERDEN

Lefkoşa'nın Suırlariçi bölgesinde bulunan Zahra Sokak'ta kalabalık iki grup arasında meydana gelen kavgayla ilgili aranan bir kişi daha polise teslim oldu. Olaydan 15 gün sonra polise teslim olan Seyithan Dereboyluları dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlı ağır teminat şartlarıyla tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Duruşmada olguları aktaran polis, zanlının mesele kapsamında daha önce tutuklanarak, teminata bağlanan Nuri Kırar, Mehmet Alkış,Cengizhan Topacık, Mehmet Ali Hüdaverdi, Osman Sadetoğlu, İbrahim Erülkü, Can Polat, Yusuf Uçar Şenel Diker, Erinç Salih Kuruner, Mahmut Hüdaverdi ,Ahmet Aydoğdu ve aranan şahıslara birlikte kanunsuz topluluk oluşturarak, 22 Şubat 2024 tarihinde saat 22.30 sıralarında kavga etmek için Zahra Sokağa gittiklerini söyledi. Polis, kavga esnasında zanlının demir golf sopası ile İbrahim Haraç’ın başına vurarak ciddi şekilde darp ettiğini açıkladı.

Polis, zanlı hakkında 23 Şubat 2024 tarihinde tutuklama emri çıkarıldığını, ancak 15 gün süreyle kendisine ulaşamadıklarını, cep telefonun kapalı olduğunu açıkladı. Polis, zanlının önceki gece teslim olduğunu söyledi. Polis, zanlının ifadesinde İskele’ye gittiğini, hayvanları olduğunu, son 15 gündür hayvanlarına baktığını söylediğini aktardı. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 60 bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışına çıkış yasağı 4 kefilin 750’er bin TL kefalet senedi imzalaması ve haftada 4 gün karakola giderek imza atmasına emir verdi.

Ne olmuştu?

Lefkoşa’nın popüler eğlence bölgelerinden biri olan Zahra Sokak'ta 22 Şubat gecesi kalabalık iki grup arasında büyük bir kava yaşanmıştı. Olaydan iki gün sonra ilk etapta 14, ardından 5, daha sonra 4,

1 Mar tarihinde bir ve 5 Mart’ta ise 3 kişi tutuklanmıştı. Toplam 27 zanlı teminatla serbest bırakılmıştı. Polis, olayda ilgili soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahısların olduğunu belirtmişti. Aranan şahıslardan bir kişinin daha tutuklanıp, teminatla serbest bırakılmasıyla zanlı sayısı 28’e çıktı.