Turizm sektöründe büyük hayal kırıklığı (2)

Madde 12- Turizmdeki güncel gelişmelerle birlikte dijital pazarlama, online reklam-banner, native reklam, influencer kanalı ile tanıtım ve programatik reklam kullanılması ile ilgili çalışmalara önem verilecektir.

Cevap: Şeffaf bir şekilde, bu çalışma hangi uzman ve bilirkişiler tarafından yapılacaktır? Bütçeler ne olacaktır? Azerbaycan’dan getirilecek olan influencerler gibi 69 bin sterlin tutarındaki bütçeler gibi olmasın, bunun hesabını vermek çok zor olur.

Madde 13- Kuzey Kıbrıs’ın Turizm alanında tanıtılması ve pazarlanması amacıyla Uluslararası tanınmış influencerler, bloggerlar ve sosyal medya fenomenleri ülkemizde misafir edilerek, ülkenin turizm zenginliklerinin dijital platformda ve sosyal mecralarda tanıtımı sağlanacaktır.

Cevap: Yukarıda belirttiğim gibi 69 STG Azerbaycan olayını tekrardan hatırlatmak isterim. Kuzey Kıbrıs vatandaşı olan, bu platformda kendini ispat eden kişiler var onlardan yardım alınması daha doğru olacaktır.

Madde 14 - Gastronomi Turizmini geliştirme çalışmaları kapsamında ilgili sektör temsilcileri ve üniversitelerle işbirliği artırılacaktır.

Cevap - Gastronomi Turizmini nasıl geliştirecek siniz ??? Kitle turizmini geliştirmek şans oyunları eğlence ve özellikle sağlık turizmi ve kış turizminde başarı öncelik olmalıdır... Gastronomi turizmi alternatif, tamamlayıcı bir modeldir...

Madde 15 - OTEM daha aktif kullanılarak, ara eleman konusunda sektörün ihtiyaçlarına yönelik personel eğitimi yapılacaktır.

Cevap: Hangi ara eleman? Sektörde ara eleman mı kaldı ??? Bir ay sonra, turizm sektörü yani sezon başlayınca sektörde çalıştıracak eleman bulamayacaksınız…

Madde 16- Turizm teşvikleri gözden geçirilecek, suistimale kapalı, en az denetleme gerektiren teşvik sistemi ile turizm paydaşları desteklenecektir.

Cevap: Suistimal derken! Geçmişte suistimal yapıldığını tesis mi ediyorsunuz? Herkesi töhmet altında bırakıyorsunuz. En az denetleme ??? En titiz denetleme, kimsenin kafasında soru işaretleri kalmayacak şekilde denetleme dense daha doğru olurdu.

Bu arada geçmiş dönemlerde ödenmesi gereken teşvik ödemeleri ne oldu? Önce onları ödeyin, daha sonra bunları planlarsınız. Milletimizin ve turizm sektörünün beklentileri doğrultusunda hareket edilmelidir.

Madde 17- Müze ve Ören Yerlerinde Alt ve Üstyapının Yenilenmesi Projesi kapsamında;

Mevlevi Tekke Müzesi I. Etap Restorasyonu Projesi hayata geçirilecektir.

Gazimağusa Surları- Deniz Kapısının (Porta Del Mare) Restorasyon Projesi ve Kara ve Deniz Kapılarının kozervasyonu yapılacaktır.

Girne Güzel Sanatlar Müzesi (Latomia House) Bakım, Onarım ve Çevre Düzenlemesi yapılacaktır.

Gazimağusa Kertikli Hamam restorasyonu projesi hayata geçirilecektir.

Girne Archangelos Michail Kilisesinin (İkon Müzesi) restorasyonu hayata geçirilecektir.

Lefkoşa Fon Binası restorasyon işleri projesi yapılacaktır.

Gazimağusa Martinengo Tabyası’nın müze tasarımı yapılacaktır.

Lefke Vasıf Palace Maden Müzesi iç düzenleme işleri hayata geçirilecektir.

Ülkemizde bulunan tüm Surların rehabilitasyonu, temizliği ve korunması için ekip kurulacak ve hem ülke ekonomisine kazandırılmaları hem de kontrolleri yapılacaktır.

Kıyılarımızın korunması için büyük önem arz eden kıyı emniyeti ile ilgili yasal çalışmalar tamamlanacaktır.

Hepsi için cevap: Bütçede sadece yüzde 1.16 pay alan Turizm bakanlığı genel bütçesi ile bunları nasıl yapacaksınız ??



Madde 18- Sürekli Atık Su İzleme Sistemi (SAİS), atık su arıtma tesislerinin deşarjlarının çevrimiçi (online) izleme sistemidir. Şuan pilot proje olarak devam eden projenin ülke geneline yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Dört yıl önce başlatılan bu proje hala daha uygulamaya geçmedi. Bunu bütün ülke geneline yaymak elzemdir.