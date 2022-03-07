Haftada 3 gün hizmette

Hüseyin ÇİÇEK

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar ile Beyarmudu Belediyesi’nin katkılarıyla Kadın Emeği Pazarı açıldı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla “Üreten Kadınlar Projesi” kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Sibel Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ve Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip katıldı.

El emeği göz nuru ürünlerin satışa çıkarıldığı Kadın Emeği Pazarı’nda, geleneksel lezzetler de stantlarda yerini aldı.

Kadın emeği ürünlerinin satışının yapıldığı stantları dolaşan Sibel Tatar, yaklaşmakta olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla emekçi kadınları ziyaret etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Emekçi kadınlarla sohbet eden ve alışveriş yapan Sibel Tatar, kadın emeğinin önemine vurgu yaptı; , Gazimağusa Belediye Pazarı’nda haftanın üç günü kadın ürünlerinin sergilenmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. Tatar, emekçi kadınlara ve Gazimağusa Belediyesi’ne teşekkür etti.