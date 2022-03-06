Keyifli bir gün oldu

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’nın simgelerinden tarihi Büyük Han’da dün Kıbrıs havaları yankılandı. Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) himayelerinde Retro Çalgıcıları Mağusa ekibi sahne alarak Kıbrıs şarkıları ile Büyükhan bölgesini coşturdu. Etkinlikte çalınan Kıbrıs şarkılarına bölgeyi ziyaret edenler coşkulu dansları ile eşlik etti. Etkinlikte konuşan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Retro çalgıcıları ile Mağusa’ya yaptığı bir ziyarette karşılaştığını ve ekiple Lefkoşa halkını da buluşturmak isteyerek bu etkinliği düzenlediklerini kaydetti. “Ekonomik abluka altında kimliğimizi koruyacağımıza ve değerlerimize sahip çıkacağımıza bir kez daha inandım” diyen Harmancı etkinliği izleyenlere keyifli bir zaman geçirmelerini dileyerek konuşmasını tamamladı.

Arasta’da hem hareket hem bereket vardı

Öte yandan Başkent Lefkoşa’nın Arasta bölgesi yağmurlu havanın ardından güneşli bir gün olması nedeniyle Kıbrıslı Türkler ve kuzeye geçen Kıbrıslı Rumların ziyaretleri ile hareketli bir gün geçirdi. Arasta bölgesini ziyaret eden Kıbrıslı Rumlar ve Türkler buradaki kafelerde vakit geçirip yemeklerini yerken bölgedeki dükkânlardan da alışverişlerini yaptı.