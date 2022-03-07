Eğlence tavan yaptı

Merit Park Hotel bünyesinde yer alan Letafet Lounge Bar, konukları için hazırladığı eğlencelerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Letafet Lounge Bar’da hafta sonu sahne alan Aslı Zen, güçlü sesi ve muhteşem performansı ile dinleyicilerine eşsiz bir gece yaşattı.

Geceye, usta sanatçı İbrahim Tatlıses’in dillere pelesenk olmuş “Ben İnsan Değil miyim” şarkısıyla giriş yapan Aslı Zen, katılımın da çok yoğun olduğu gecede henüz birkaç gün önce piyasaya çıkan “Çilingir” şarkısını dinleyicilerinin beğenisine sundu. Gece de kendi şarkılarının yanı sıra, “Ebru Gündeş, Seden Gürel ve Ferhat Göçer gibi birçok usta sanatçının en sevilen eserlerini seslendirerek romantizmi ve duygusallığı zirveye çıkardı.

Ünlü sanatçı sahne kıyafetiyle göz doldururken dinleyicileri ile bol bol sohbet etmeyi ve iyi dileklerde bulunmayı da ihmal etmedi.

Aralarında doğum günleri olan misafirlerin de bulunduğu eşsiz gecede, sahneden misafirlerin tek tek doğum gününü kutlayan Aslı Zen, sergilediği samimi tavırlarla sevenlerinden tam not aldı.

Eğlencenin zirvede olduğu gecede, repertuvarında “Sen Olmaya Geldim, Devlerin Aşkı” ve aynı zamanda sözlerini kendisinin yazdığı ve Ferhat Göçer’in seslendirdiği “Cennet” şarkılarına da yer verdi.

