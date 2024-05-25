‘Başka canlar yanmasın’

Afet İLBAN

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde trafik kazalarında meydana gelen ölümlere ve yaşanan acılara dikkat çekmek için dün eylem yapıldı. 10 önce trafik kazasında hayatını kaybeden Ali Gargınsu anısına gerçekleştirilen eylemde yaşanan acılar dile getirildi.

Trafik kazasında yakınlarını kaybeden aileler tarafından Bakanlık kapısına siyah çelenkler bırakıldı. Gözyaşlarına hakim olamayan aileler, “Adalet istiyoruz. Bizim canımız yandı, başka ailelerin canı yanmasın, gençler ölmesin, yollar kanlarla sulanmasın” dedi.

Eyleme bazı Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekilleri de destek verdi.

“Yol güvenliği ihmal ediliyor”

Eylemde örgütler adına ortak açıklamayı CTP Gençlik Örgütü Başkanı Çise Mevlit okudu.

Ülkedeki durumun artık kabul edilemez olduğunu savunan Mevlit, hükümetin, görevi bırakması gerektiğini ileri sürdü.

25 Mayıs 2014’te yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Ali Gargınsu’nun 10’uncu ölüm yıl dönümü nedeniyle toplandıklarını ifade eden Mevlit, şöyle devam etti:

“Ali’nin acısı hala yüreğimizde taze… Ali ve trafikte kaybettiğimiz tüm canlarımız, ülkemizin trafik güvenliği konusundaki ihmallerine acı birer hatırlatmadır. Ali’mizin 10’uncu ölüm yıl dönümünde buradayız, çünkü daha fazla Ali kaybetmeye ne gücümüz, ne de yüreğimiz var.”

Benzer acıların yaşanmamasını istediklerini dile getiren Mevlit, ülkede yol ve trafik güvenliğinin, yıllardır ihmal edilen bir sorun olduğunu söyledi. Türkiye ile imzalanan protokollerde sürekli yol projelerinden bahsedildiğini belirten Çise Mevlit, “Nerede bu yollar?” diye sordu.



