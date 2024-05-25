Çok üzüldüler

Lefkoşa’da bulunan Metehan Sınır Kapısı’ndan sahte Alman pasaportuyla Güney Kıbrıs’a gitmeye çalışan baba-oğul Hasan Duman, D.B.D.’nin (E-17) ile suç ortakları Mehmet Mercan ve Hulusi Kızılaslan dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılardan birinin yaşının 17 olmasından dolayı kapalı oturum gerçekleştirildi. Kapalı oturumda ülkede turist vizesiyle bulunan zanlılar hakkında tutuklu yargı kararı çıktı. Zanlılar 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.

Baba-ile oğulun Almanya’da yaşadıkları, ancak göçmen polisi tarafından 3 yıl süreyle sınır dışı edildikleri, bu nedenle sahte pasaportla geri gitmeye çalıştıkları öğrenildi.

Ne olmuştu?

Hasan Duman ve oğlu D.B.D.(E-17 tasarruflarında bulundurdukları önceden Türkiye’de Mehmet Mercan ve Hulusi Kızılaslan aracılığı ile temin ettikleri sahte olarak düzenlenmiş Almanya kimlik kartlarıyla ülkeden çıkış yapmaya çalışmıştı.

Metehan Sınır Kapısına giden baba ile oğlu, görevli memurlara sahte pasaportları ibraz etmişti. Görevli memurun durumu fark etmesi üzerine baba ile oğlu suçüstü yakalanmıştı.

Sorgulanan Duman ile oğlu, pasaportları aldıkları şahısların isimlerini vermesiyle Mehmet Mercan ve Hulusi Kızılaslan da yakalanmıştı.

Mahkemeye çıkarılan zanlılar hakkında soruşturma amaçlı 3 gün tutukluluk emri alınmıştı.