Önce karakol sonra cezaevi

Demirhan Polis Karakolu’na bir erkek ilk kez başvuru yaparak, eşinin sözlü ve fiziksel şiddetine maruz kaldığını, şikayetçi olmadığını söyleyip, sadece uyarılmasını talep etti.

Pakistanlı 32 yaşındaki adamın talebi üzerine 28 yaşındaki karısı Sonuna Faorug uyarılmak üzere karakola çağrıldı.

Eşine kötü davrandığı, evdeki eşyaları fırlattığı belirtilen kadının muhaceret durumu da kontrol edildi.

Polis, yaptığı inceleme sonucu Sonuna Faorug’un 13 Kasım 2023 tarihinden beri ülkede kaçak yaşadığını tespit etti.

Şikayet olmadığı için şiddetle ilgili bir suçlama getirilmezken, genç kadın KKTC’de ikamet izinsiz kalma suçundan mahkemeye çıkarıldı.

Yargılanmak üzere cezaevine gönderilen zanlıyla ilgili olgular aktarıldı.

Gece yarısı polise gitti

Polis, 24 Mayıs 2024 tarihinde saat 01.00 sıralarında Demirhan Polis Karakoluna gelen 32 yaşındaki Pakistanlı R.F. isimli adamın, eşinin kendisine kötü davrandığını, eşyaları fırlattığını, şikayetçi olmadığını ancak uyarılmasını istediğini söylediğini açıkladı. Polis, zanlı Sonuna Faorug’un ifade için karakola cep edildiğini, yapılan muhaceret kontrolünde 13 Kasım 2023 tarihinden beri 193 gün KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının eşinin çalışma izinli olduğunu, zamanında oturma izni başvurusu yapmadığı için eşinin muhaceret izninden yararlanmayıp, ikamet izinsiz duruma düştüğünü ifade etti. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, ikamet izinsiz suçunun 6 aya kadar hapis öngören ve gün geçtikçe yaygınlaşan bir suç olduğunu belirterek, zanlının 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.