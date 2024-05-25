Marios zorda

Lefkoşa’da bulunan Metehan Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yapmaya çalışırken kokain türü uyuşturucuyla yakalanan Marios Elhoury dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının ifadesinde uyuşturucuyu kendi kullanımı için aldığını söylediği ancak aracında hassas terazi bulunmasından dolayı satış yapma ihtimali olduğu belirtildi.

Terazinin üzerinde uyuşturucu olup olmadığına dair analiz yapılacağı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 21 Mayıs 2024 tarihinde, saat 17.00 sıralarında, Metehan Kapısı’nda, Narkotik Ekipleri tarafından KKTC’ye giriş yapan zanlının kullanımındaki araçta arama yapıldığını söyledi. Polis, 35 gram ağırlığında kokain ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi cihazı tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, sorgusunda uyuşturucuyu kişisel kullanımı için aldığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlının aracında hassas terazi bulunmuş olmasından dolayı başka şahıslara uyuşturucu verme ihtimalinin olduğunu söyledi.

Polis, uyuşturucunun analize gönderildiğini ancak henüz sonucun çıkmadığını belirtti.

Emareler üzerinde parmak izi incelemesinin de sürdüğünü, yeni zanlıların ortaya çıkabileceğini kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının soruşturma maksatlı 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.