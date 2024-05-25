‘Et krizi’ büyüdü

Ömer KADİROĞLU-Hamit ER

Lefkoşa’da araçlı eylem başlatan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ve sendikalar gerçekleştirdiği toplantı sonrası Pazartesi saat 11.00’de “genel greve” gideceklerini açıkladı.

Hayvan üreticilerinin Başbakanlık önünde gerçekleştirdiği eylem dün de devam etti.

Üreticiler, Başbakanlık ve Ulaştırma Bakanlığı önüne gübre döktü, lastik yaktı ve karpuz attı.

Hayvan üreticilerinin Başbakanlık önünde gerçekleştirdiği eylemin 5’inci gününde polis, hem traktörlere hem de basın çalışanlarının araçlarına trafik cezası kesti, tansiyon yükseldi.

Bir süre yaşanan gerginliğin ardından üreticilerle sendikalar toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada Pazartesi saat 11.00’de “genel greve” gidileceği belirtildi. Yapılan istişarelerde de uzlaşı sağlanamadığından hayvancılar ile bazı sendikalar pazartesi günü saat 11.00'de Başbakanlık önünde eylem yapacağını duyurdu. Üreticilerin bugün ve yarın eylem yapmayacağı ancak pazartesi günü gerçekleştirilecek grev için hafta sonu araçlarını Başbakanlık önüne getireceklerini bildirdi.

Naimoğulları: Güçlü şekilde hazırlanacağız

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, pazartesi günü saat 11.00’de Başbakanlık önünde yapılacak eylem için en güçlü şekilde hazırlanacaklarını belirtti.

“Başbakanlık önünde genel grev ve eylem kararımızı uygulayarak, o gün Lefkoşa’yı kilitlemek istiyoruz” diyen Naimoğlulları, açıklama sırasında yanlarında olmayan KOOP-SEN, DEV-İŞ, TÜRK-SEN ve Çiftçiler Birliği’nin de eyleme destek vereceğini söyledi.

Bengihan: Kaybedecek bir şeyimiz kalmadı

KTAMS Başkanı Güven Bengihan ise toplumsal dayanışma mesajı vererek, eylem ateşini yakan hayvancılara dayanışma göstermenin toplumsal sorumluluk olduğunu vurguladı. “Kaybedecek bir şeyimiz kalmadı” diyen Bengihan, ülke için gaile çeken herkesi pazartesi günü eyleme çağırdı.

Serdaroğlu: Öncülük yapacağız

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ve Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, pazartesi günü toplumun bir sınav vereceğini, sendikaların da bunun öncülüğünü yapacağını kaydetti. Serdaroğlu, pazartesi Başbakanlık önünde olacaklarını söyledi ve toplumu da desteğe çağırdı.

Serdaroğlu, soru üzerine, Kamu-İş olarak oy birliğiyle pazartesi için tam gün grev kararı aldıklarını duyurdu.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Sekreteri Tahir Gökçebel ise ülkede varoluş kavgası verildiğini belirtti ve hayvancının yanında olacaklarını söyledi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Ahmet Tuğcu da, konuşmasında tüm parti, sendika ve sivil toplum örgütlerini Başbakanlık önüne çağırdı.

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya ise, hükümetin halka “ne olduğu belirsiz” et yedirmeye çalıştığını savunarak, “Pazartesi görüşmek üzere.” Dedi.

Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2024, 10:10