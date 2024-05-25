Polisin ülke genelinde önceki gün gerçekleştirdiği denetimler de 499 sürücü rapor edildi.

Polis trafik ekipleri toplam 2 bin 113 araç sürücüsünü kontrol etti.

Çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 499 araç sürücüsünü rapor ederek aleyhlerinde yasal işlem başlattı.

Denetimler sırasında bir sürücü tutuklanırken, 39 araç ise trafikten men edildi.

Rapor edilen sürücülerin 180’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 169’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 21’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 15’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 13’ü sigortasız araç kullanmak, 7’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si trafik ışıklarına uymamak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak ve 89’u diğer trafik suçlarından ceza aldı.

