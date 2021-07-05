"Yabancı uyruklu 9 kişi iki oğluma saldırdı"

Gönyeli’de meydana gelen kavgayla ilgili soruşturma sürerken, olayda iki el parmağı kırılan Hasan Hüseyin Saçar ile başından yaralanan Muharrem Saçar’ın annesi Meryem Saçar isyan etti.

Yabancı uyruklu 9 kişinin iki oğluna saldırdığını; birinin iki parmağını kırdığını, diğerini ise hem ısırdıklarını hem de kafasına araba anahtarı batırdıklarını söyleyen Meryem Saçar, yaşananların ailesini derinden etkilediğini söyledi.

Oğullarının tamamen suçsuz olduğunu öne süren Saçar, önce yabancı uyruklu dört şahsın kafeste garaj içerisinde duran köpeklerini darp ettiklerini anlattı.

Büyük oğlu Hasan Hüseyin Saçar’ın köpeğin sesini duyduğunu, evin balkonuna çıktığını ifade eden Saçar, “Yabancı uyruklu şahıslara köpeğe karışmamalarını, zararsız olduğunu söylemiş. Alkolü olan ve ellerinde bira şişesi bulunan şahıslar oğluma hakaret etmiş. Oğlum köpeği almak için aşağı inmiş ancak darp edilmiş” dedi.

Saçar, daha sonra olay mahalline giden küçük oğlunun da darp edildiğini ifade ederek, şunları iddia etti:

Olay günü saat 12.45 sıralarında yabancı uyruklu 4 şahıs, garajda kafeste bulunan Golden köpeğimize saldırıyor. Şahıslar, sopayı köpeğin olduğu kafese sokarak kafasına vuruyor. Hasan köpeğin sesini duyunca balkona çıkıyor. Yukarıdan, İngilizce yabancı uyruklu kişilere ‘saldırmaz’ diyor.

Onlar da söverek bağırmaya başlıyor.

Oğlum köpeği alıp yukarı çıkarmak için aşağı iniyor. Köpeği alıp çıkacakken biri arkadan ensesine vuruyor ve diğerleri de saldırmaya başlıyor.

Oğlum kurtulmak için arabaya koşuyor, içeri girip kardeşi Muharrem’i arıyor. O esnada Muharrem ile ben markette çalıyoruz.

Hasan Muharrem’e “Anneme çaktırma, eve gel kapıyı aç hemen yukarı çıkalım” diyor.

Ondan sonra benim oğlum koşarak, abisinin yanına gidince bunlar bu sefer küçük oğlumu darp etmeye başlıyor.

Oğlum arabadan inerek, kardeşine yardım etmeye çalışıyor. Sonra olay yerine 4 kişi daha geliyor. Benim iki oğlum ve karşı gruptan 8 kişi var. Sonra küçük oğlumun kollarını arkaya doğru çekerek, etkisiz hale getirdikten sonra göğüs ve karın bölgesinden ısırıyorlar. Oğlum bu sırada kendisini ısırana kafasıyla vuruyor.

Bu esnada olay mahalline çok uzun boylu siyahi bir şahıs daha geliyor. Eline sopa olan bu şahıs, Muharrem’in kafasına vurmaya çalışıyor, tam o esnada abisi Hasan engelliyor. O şahıs, bu esnada Hasan’ın koluna tahta sopayla vurarak, parmaklarının kırılmasına neden oluyor.

Sonra küçük oğlumun arkasından gelerek kafasına araba anahtarı batırıyorlar.

Orada yaşayan bir polis memuru vardı. Ben polisim deyince yabancı uyruklu şahıslar kaçtı.

Polis onların nereye kaçtığını gördü. Komşumuz doktordu o ilk müdahaleyi yaptı.

Apartmanda sadece oğlumu ısırırken, kafasıyla iterek o şahsı ve yanındaki şahsı alıp götürüyor.

Benim oğlum Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi, staja gidecekti, bileti de kesilmişti. Ancak parmakları kırıldığı için gidemedi. Stajı da yandı. Ayrıca olayı gören görgü tanıkları, kavga esnasında yabancı uyruklu birinin elindeki bira şişesini kırıp, saldırmaya kalkıştığını söyledi.