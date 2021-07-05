Kurallara uyalım

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, delta varyantının KKTC'de görüldüğüne işaret ederek, herkese aşı olma ve toplumsal bağışıklık mücadelesinde yerini alma çağrısı yaptı.

Yaptığı açıklamada, dünyayı tehdit eden delta varyantı tehlikesine karşı aşı ve tedbirlerin büyük önem taşıdığını belirten Üstel, yarından itibaren 18 yaşını dolduran herkesin aşılanmaya başlanacağını ve aşı olmak için https://asi.saglik.gov.ct.tr/ adresinden kayıt yapılması gerektiğini kaydetti.

Ünal Üstel, Covid-19 ile ilgili büyük ilerleme kaydetmemize rağmen, salgının hala ciddi bir tehdit olduğunu unutmamak gerektiğini belirtti. Üstel, göreve geldiğimiz günden bu yana gerek Covid-19 ile mücadele, gerekse ülkemizde sağlık altyapısında bulunan eksikliklerin tamamlanması ve Covid-19’un yol açtığı tüm ekonomik sıkıntılara rağmen, Sağlık Bakanlığı olarak halka en iyi sağlık hizmetlerin sunulması için canla başla çalıştıklarını vurguladı.

Üstel, “Tüm vatandaşlarımız hiç vakit kaybetmeden, tereddüt etmeden toplumsal bağışıklık hedefindeki mücadelede yerini almalıdır” diyerek halka “aşı ol” çağrısında bulundu.

Kuralara ve tedbirlere uyulmasını isteyen Üstel, “Alınan kararlar neticesinde kısıtlamaların kalkması ve açılıma gitmemiz, unutmayalım ki, kurallara uymamızın ödülüdür. Ancak son günlerde maalesef vakalarda bir artış olduğunu görmekteyiz. Bu mücadelede en önemli silahımız aşı ve kurallara uymaktır” dedi.

Üstel, özellikle kalabalık ortamlarda maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymanın son derece büyük önem taşıdığını belirtti.

Ünal Üstel, düğünler, restoranlar, barlar ve casinolarda kurallara uyulması ve yerel yönetimlerin etkin denetim yapması gerektiğini kaydetti. Üstel, kurallara uyulmadığı sürece yeniden bir kapanma ihtimali olduğunu unutmamak gerektiğini vurguladı.

Aşılama yaşı 18’e indi

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, ülke genelinde toplam 221 bin 174 aşı yapıldığını belirtti. Üstel, birinci doz uygulanan kişi sayısının 129 bin 011, ikinci doz uygulanan kişi sayısının 92 bin 163 olduğunu kaydetti.

Üstel, Sağlık Merkezlerinde aşılama yaşının 18 yaşa indiğini açıkladı. Tüm merkezlerde yarından itibaren 18 yaşını dolduran herkesin aşılanmaya başlanacağını yineleyen Üstel, aşı olmak için https://asi.saglik.gov.ct.tr/ adresinden kayıt yapılması gerektiğini söyledi.

AstraZeneca aşılarının ikinci dozunun, birinci dozdan 1 ay sonra yapılacağına işaret eden Üstel, ülkede başlatılan aşı seferberliği sonunda aşılamanın ağustos ayına kadar yüzde 70 oranında tamamlanacağını kaydetti.

Bakan Üstel, Sağlık Bakanlığı'nın anlaşmalı olduğu özel laboratuvarlarda Covid-19 antijen testlerinin ücretsiz olarak yapıldığını, Hızlı antijen test sonuçlarının belgelerinin ise //covid-19.gov.ct.tr adresinde barkod numarası, kimlik veya pasaport bilgilerini girerek öğrenilebileceğini ve rapor dokümanının pdf olarak alınabildiğini de hatırlattı.