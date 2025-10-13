banner564

İlk vukuatı değil

Alkol tesiri altında sokakta yüksek sesle nara atan şahıs cezaevine gönderildi

Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa’da, önceki akşam, alkol tesiri alında, umumi alanda yüksek sesle bağıran ve çevre-ye rahatsızlık veren V.D., polis tarafından gözaltına alınarak nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Ben-zer suçları sürekli tekrarlayan zanlı, Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.
Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Göktuğ Sançar; zanlının, önceki akşam, Gazimağusa’da, umumi bir alan olan sokak içerisinde, alkol tesiri altında yüksek sesle bağırmak suretiyle rahatsızlık ve sarhoşluk suçunu işlediğini açıkladı. Zanlının benzeri 3 sabıkasının oldu-ğunu ve son olarak 10 gün önce cezaevinden tahliye olduğunu bildiren polis, mahkemeden, tutuklu yargılama talep etti. Mahkeme; zanlının bir ayı geçmemek şartıyla Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.
 

