Napolyon kirazı 60 lira

Ömer KADİROĞLU

Merkez Lefkoşa’da dün kurulan açık pazarın en pahalı ürünü kilosu 60 lirayla Napolyon kirazı olurken, bütçesi kısıtlı olanlar için 25 ve 20 liraya da kiraz satıldı. Salihli kirazı 25, Vişne kirazı ise 20 liradan tezgaha kondu. Pazar yerinde bazı ürünlerin de geçtiğimiz haftaya nazaran ucuzladığı görüldü. Bamyanın kilosu 30 liradan 20’ye, fasulyenin 10 liradan 5’e, elmanın 12 liradan 5’e, kayısının ise 20 liradan 15’e düştü. Taze zencefil ise 50 liralık fiyatıyla pahalı ürünler arasındaki yerini aldı.