En çok vaka Lefkoşa’da

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 72, Güney Kıbrıs’ta ise 577 yeni vaka belirlendi, 93 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.

KKTC Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan 8 bin 140 testle 63'ü yerel 72 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı. Yerel vakaların 17'si Lefkoşa, 37'si Girne, 7'si Gazimağusa 7'si Güzelyurt'tan.

9 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup, bu süre içinde gözetim altında bulunduğu belirtildi.

Vakaların yerleşim yerine göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa Merkez-4, Yenikent-1,Ortaköy-1, Gönyeli-3, K.kaymaklı-5 ,Değirmenlik-1,Yenişehir-1,Kumsal-1; Girne Merkez- 21 ,Arapköy-2, Alsancak-2 ,Edremit-1,Karaman-1 ,Doğanköy-1, Dikmen-5 , Lapta-1,Yukarı Girne-1, Çatalköy-1 ,Göçeri Köyü-1; Gazimağusa Yeniboğaziçi-2, Kaleiçi-2 , Gazimağusa merkez-1 ,Sakarya-1, Pile Köyü-1; Güzelyurt Merkez-1,Yuvacık Köyü-1.

Covid-19 genel durumu

Yapılan toplam test sayısı 1.505.183. toplam vaka sayısı 8350. iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 7819. tedavisi devam eden vaka sayısı 496. pandemi merkezi'ndeki hasta sayısı 55. pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 416 tetkikleri devam eden vaka sayısı 24. toplam kaybedilen hasta sayısı 35. yoğun bakımda yatan hasta sayısı 1.

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı 1622.

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı 442.

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı 272.

Takip edilen toplam bileklik sayısı 3169.

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı 19.763

Güneyde artış sürüyor

Güney Kıbrıs'ta 577 yeni vaka belirlendi, 93 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.

Rum haber kaynaklarına göre, dün toplam 45 bin 848 test yapıldı.

Yeni vakalarla birlikte toplam vaka sayısı 78 bin 22, toplam ölüm sayısı da 379’a ulaştı.