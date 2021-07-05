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Plajlar doldu

Kavurucu sıcaklardan bunalan vatandaşlar denize akın etti

Plajlar doldu
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Ülkede sıcak ve nispeten nemli hava etkisini sürdürürken, vatandaşlar serinlemenin yolunu denizde buldu. 
Hafta sonu tatilini fırsat bulanlar, Girne ve Gazimağusa’daki plajları doldurdu. Kimisi tekneyle denize açıldı, kimisi ise denizin tadını çıkardı. 
Plajlar yazın en yoğun günlerini yaşarken, Meteoroloji Dairesi de vatandaşlara resmi internet sitesinden “çok yüksek orman yangın tehlikesi bulunduğu” uyarısı yaptı.
 

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