Kolundan yaraladı

Güzelyurt’ta bir eğlence mekanında alkolün etkisiyle taşkınlık yapan, işletme sahibiyle kavgaya girişen Raif Takımcılar, tesadüfen orada bulunan ve olaya müdahale etmek isteyen polis memuruna bıçakla saldırdı. Polis memurunun kolunu iki yerden yaralayan zanlı tutuklandı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının olay esnasında 260 promil alkollü içki tesiri altında olduğu açıklandı.

Mahkemede olayı aktaran polis, Raif Takımcılar’ın 3 Temmuz tarihinde saat 20.45 sıralarında Güzelyurt'ta faaliyet gösteren bir bar içerisinde 260 promil alkollü içki tesiri altında bulunduğu esnada, işletmenin sahibi olan E.F ile aralarında herhangi bir husumet yokken tartışmaya başladığını söyledi. Polis, zanlının ellerini gelişi güzel sağa sola sallayıp E.F.’ye hitaben yüksek sesle "Sen kimsin?" demesi üzerine orada bulunan polis memuru Acar Sevhan'ın araya girdiğini ifade etti. Polis, zanlının o esnada tasarrufunda bulundurmuş olduğu bıçak ile polis memurunun kolunda iki ayrı kesi oluşmasına neden olduğunu açıkladı.

Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını ve bıçağın emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera kayıtları olduğunu belirterek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

