Haftaya bir daha

Çiğdem AYDIN- Ömer KADİROĞLU- Onur ULAĞ

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 11’inci olağanüstü kurultayı dün Lefkoşa’da gerçekleşti. Atatürk Kapalı Spor Salonu’ndaki kurultayın ilk saatlerinde üyelerle, görevliler arasında gerilim yaşandı. Oy kullanma işleminin saat 10.00’da başlayacağı açıklandığı için erken saatlerde seçim merkezine akın eden üyeler, görevliler tarafından salona alınmadı. Bir saati aşkın süre güneş altında bekleyen üyeler tepki göstererek salona girmeye çalıştı. Yaşanan gerilim sırasında güvenlik görevlileri, üyeleri yatıştırmak için büyük çaba harcadı.

Kurultay 11.30 raddelerinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kurultay, adayların üzerinde uzlaşması sonucunda Zorlu Töre’nin başkanlığını yaptığı divan üyeliklerine Yasemin Öztürk, Salih Can Doratlı, Emine Uzun ve Şahap Tokatlı getirildi.

UBP Başkan Vekili Ersan Saner’in kurultayın açılış konuşmasını yapmasının ardından Divan Başkanı Zorlu Töre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın mesajını okudu.

Tatar, iki yıl önce UBP Kurultayı’nda Genel Başkan seçildiğini hatırlatarak, kurultay sonrasında hemen işe koyularak, söz verdikleri gibi 7 ay sonra partiyi iktidara taşıdıklarını hatırlattı.

Söz konusu iktidar döneminde benzeri yaşanmamış zorluklarla karşılaştıklarını belirten Tatar, tüm dünyayı saran bir salgın sürecinin KKTC’de de etkili olduğunu ifade ederek, başarılı çalışmalar, alınan tedbirler ve Türkiye’nin katkısıyla sıkıntıları asgari düzeyde tutmayı başardıklarını kaydetti.

Tatar, Türkiye ile iki “İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü” imzalayarak ülkeye 3.2 milyar TL kaynak sağladıklarını, temaslar sonucu TC’nin bugünlerde bitirilmesi planlanan bir acil durum hastanesi inşa ettiğini, Anavatan Türkiye ile bozulan, sarsılan ilişkileri güzel ve verimli bir noktaya taşıdıklarını ifade etti.

Tatar şöyle devam etti:

“İki devletli çözümü gündem yaptık, kapalı Maraş’ın Taşınmaz Mal Komisyonu marifeti ile açılması yönündeki planımızı yürürlüğe koyduk. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmayı hedef yaptık ve sizlerin çalışkanlığı, halkımızın takdiri ile başardık.

Artık, anayasal çizgide, tarafsız, tüm halkımızı kucaklayan bir Cumhurbaşkanı olarak görevimin başındayım. Ortaya çıkacak hükümetlerle iş birliği içinde ülkeyi daha ileri noktalara taşımak, Kıbrıs konusundaki hedeflerimize ulaşmak için canla başla çalışacağız.”

UBP’nin kendisi ve ülke için çok önemli olduğunu belirten Tatar, 11. Olağanüstü Kurultay’da Genel Başkanlık için aday olanlara başarı dileyerek, “İnşallah bu kurultay demokrasimiz ülkemiz için en güzel sonuçları doğuracaktır. Bu duygu ve düşüncelerle herkese en sıcak selam ve sevgilerimi iletir, tümünüzü muhabbetle kucaklarım.” ifadelerini kullandı.

Saat 20.00’ye kadar oy kullanıldı

Oy kullanma işlemi saat 20.00’ye kadar devam etti, daha sonra ise oyların tasnifine geçildi. Kurultay divanının tasnif ve oyları açıklaması saatler aldı. Oy sayımı sabah 02.30 sıralarına kadar devam etti.

Sucuoğlu ve Taçoy ikinci turda

Faiz Sucuoğlu, Hasan Taçoy, Nazım Çavuşoğlu, Dursun Oğuz ve Ünal Üstel’in aday olduğu kurultayda en fazla oyu alan iki aday ikinci tur seçime katılma hakkı elde etti. 6 bin 801 üyenin sandığa gittiği seçimde 2 bin 706 Faiz Sucuoğlu ile 2 bin 102 oy alan Hasan Taçoy, 7 Kasım’da UBP Genel Başkanlığı için yeniden yarışacak. Bu sabah 02.30’de sonuçlanan kurultayda Nazım Çavuşoğlu 691, Dursun Oğuz 688 ve Ünal Üstel 575 oy aldı.

Çavuşoğlu, Üstel ve Dursun’dan Sucuoğlu’na destek…

Öte yandan kurultay sonuçlarının belli olmasının ardından açıklama yapan Faiz Sucuoğlu, ikinci turda Nazım Çavuşoğlu, Dursun Oğuz ve Ünal Üstel’in kendisini destekleyeceğini, bu konuda mutabakat sağladıklarını söyledi. Sucuoğlu UBP kurultayına katılan tüm üyelere ve başkanlık için yarıştığı adaylara teşekkür etti.

Taçoy, kararını Salı günü açıklayacak

UBP kurultayında 2 bin 102 oy alarak ikinci tura kalan Hasan Taçoy da sonuçların kesinleşmesinden sonra açıklamalarda bulundu. Taçoy, kurultayda yarıştığı tüm rakiplerini kutladı ve ikinci tur için kesin kararını Salı günü açıklayacağını kaydetti.

Oy oranları şöyle:

Faiz Sucuoğlu: 2706

Hasan Taçoy: 2102

Nazım Çavuşoğlu: 691

Dursun Oğuz: 688

Ünal Üstel: 575



Kurultay Notları

Yaşlılar zorlandı

UBP’nin 11’inci olağanüstü kurultayı olaylı başladı. Sandıkların geç açılması nedeniyle salona giremeyen vatandaşlar güneş altında kaldı. Özellikle yaşlı olanların fenalık geçirdiği, bazı üyelere ambulans ekibinin müdahale ettiği görüldü…

Adaylar çok yoruldu

Halen Bakanlık görevi yapan 4 aday ile bir eski bakan arasında geçen başkanlık yarışı oldukça heyecan vericiydi. Adaylar, ekipleriyle birlikte çadırlar kurarak kendilerine yakın gördükleri üyelere broşür dağıttı, ikramlarda bulundu. Son ana kadar da üyeler yakın takibe alındı. Bazı adayların üyelere döner ikram ettiği görüldü.



Aileler de görev başında

Gazeteciler, adaylardan Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy’un anne ve babasıyla birlikte fotoğrafını çekmek için yarışırken, diğer adayların da eş ve çocuklarıyla birlikte üyeleri karşılayıp, sohbet etmesi dikkat çekti.



Amatörlük vardı

Uzun yıllar iktidar görevi üstlenen UBP’nin dünkü kurultayında, gerek oy verme işlemi öncesi, gerekse oy sayım işlemi sırasında uygulanan yöntem, üyelerin haklı tepkisiyle karşılaştı. Çoğu üye bunun amatörce bir seçim sistemi olduğuna dikkat çekti.