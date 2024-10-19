Hedef 60 milyar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü. Almanya ile ticaretin 50 milyar dolara ulaştığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi ürünlerinde işbirliğini geliştirmeyi arzu ettiklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Dolmabahçe'de yer alan Çalışma Ofisi'nde görüştü.

İki liderin görüşmesinde, Ukrayna'daki savaş ve Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra göç, Avrupa Birliği (AB), ikili ilişkiler ve ekonomi politikaları konularının ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Scholz görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

“Bu sene ülkelerimiz arasındaki dostluk anlaşmasının 100. yılını kutluyoruz. NATO müttefikimiz Almanya ile iki büyük devlet arasında olabilecek her alanda yoğun ilişkilere sahibiz. Savunma sanayi ürünlerinin tedariki bağlamında geçmişte yaşanan bazı sıkıntıları artık geride bırakarak işbirliğimizi geliştirmeyi arzu ediyoruz

İkili ticaretimiz 50 milyar dolara ulaştı. Hedefimiz 60 milyar dolara ulaşmak.”

Türkiye önemli çabalar harcıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Şansölye Scholz açıklamalarda bulundu. Scholz şunları kaydetti:

"Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Yakın bilgi alışverişlerinde bulunmamız çok önemli. Hem ikili konularda hem de dünyadaki konularda.

Göç ve mülteciler konusunda Türkiye önemli çabalar harcıyor. Suriye'deki savaşın sonuçları konusunda Türkiye'ye desteğimiz sürecek. Türkiye ve AB arasında ilişkilerin gelişmesini arzu ediyoruz.”

