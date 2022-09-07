UBP’de kurultaya doğru

Ulusal Birlik Partisi’nde (UBP) ‘genel başkan krizi’ yaşanıyor. “Başbakan ayrı, genel başkan” ayrı olmaz diyen bazı partililer Faiz Sucuoğlu’nun istifasını beklerken, bugün atılacak adımın tartışmaların seyrini belirleyeceği öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta istifa etmeyeceğine yönelik açıklama yapan parti genel Başkanı Sucuoğlu’nun fikrini değiştirdiği, istifasını cebinde taşıdığı, bugün partinin yetkili kurullarına sunacağı iddia edildi.

Sucuoğlu ne söylemişti

Geçtiğimiz hafta, “kurultayla geldim, kurultayla giderim. İstifa etmeyeceğim. Kurultay doğal tarihinde olacak” diyen Sucuoğlu şunları ifade etmişti:

“UBP’nin yüzde 61 oyla seçilen 7 ay önce tüm sıkıntılara rağmen son yılların en yüksek oy oranıyla yüzde 40 ve 24 vekil kazanan partimin başında bu başarıyı yakalayan bir başkanım. Mütevazi olmayacağım bu başarıda çok büyük payım vardır. Şu ana kadar Partimizin seçim anlamında bir başarısızlığı yoktur. Ben demokratik yapılan kurultayla anlımın akıyla kazandım yine olağan kurultayda kaybedersem giderim. Bir hatırlatma Parti tüzüğü der ki Parti başkanı istifa ederse ancak kurultaya gidilir aksi mümkün değildir."



Şu anda milletvekili

UBP’nin yüzde 61 oyla seçilen ve partisini 24 vekille genel seçimden çıkaran Faiz Sucuoğlu, DP- YDP ile hükümeti kuramayarak, kısa sürede başbakanlığı bırakmak zorunda kalmıştı. Şimdiki hükümetten önce görevde olan UBP-DP-YDP Hükümeti’nin Başbakanlığını sürdüren Faiz Sucuoğlu 59 gün kabineyi yönetmişti. Son kurultayda UBP Genel Başkanı seçilen Sucuoğlu şimdilerde mecliste milletvekili olarak görev yapıyor.