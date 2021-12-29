Üretici de tüketici de memnun değil

Suna ERDEN

Havaların soğumasıyla birlikte seralardaki üretim azaldı. Serasını ısıtamayan üretici çareyi üretimi azaltmakta buldu.

Üretim azalınca salatalığın kilosu 24, bakla, taze fasulye ve bezelyenin fiyatı 29.90’a çıktı.

Yeni yıla sayılı günler kala piyasada salatalık sıkıntısı yaşanması nedeniyle restoranların, otellerin talebini karşılamak için ithal izni verildi.

Önümüzdeki Perşembe günü ülkeye salatalık ithal edileceği belirtilirken, üreticinin maliyetleri karşılayamadığı için verimin az olduğu ifade edildi.

Diyalog’a konuşan Seracılar Birliği Başkanı Mahmut Doğan, seralarda üretim yapmak için hava sıcaklığı, ışık, naylon, ilaç, gübre, fide gibi etkenlerin olması gerektiğini ifade etti. Aşılı salatalık fidesinin tanesinin 6 buçuk lira olduğunu, bir dönüm ekim yapmak için 2 bin 800 fideye ihtiyaç olduğunu belirten Doğan, “Bu da toplam 18 bin 200 lira eder. Sadece fide almak yetmiyor. İlaç, kimyevi gübre de gerekiyor. Tabi ekim yaptıktan sonra da seranın sıcak tutulması ışıklandırılması gerekiyor. En ucuz gübrenin fiyatı 56 lira oldu. İlaç fiyatları da arttı” dedi.

Doğan, elektrik maliyetlerinin yüksek olduğunu, üreticinin serasını ısıtamadığını, bu nedenle ürün elde etmekte zorlandığını belirterek, şöyle devam etti:

“Eğer bir üretici serasını tüp gazla ısıtmak isterse 3 günde bir 3 adet tüp alması gerekecek. 10 kiloluk tüp 180 lira oldu. Bu da ayda 10 bin lirayı aşan maliyet anlamına geliyor. Elektrik kullansalar faturalar kabarık gelecek. Bu nedenle yaz aylarında olduğu gibi üretim yapamıyoruz. Üretim azaldığı için fiyatlar yükseldi. Otellerin ve restoranların yeni yılda ihtiyacını karşılamak için ithal izni verildi. Perşembe günü ülkeye salatalık ithal edilecek.”

Fiyatlar giderek artıyor, maliyetler çoğalıyor

Doğan, seranın oluşturulması için kullanılan naylonun kilosunun da 70 liraya çıktığını ifade etti. Doğan, “Bir serayı kaplamak için 450 kilo naylon gerekiyor. Kilosu 70 liraya çıktı. Üretici artık masraflarla baş edemiyor. Yakında bu ülkede üretim yapacak insan kalmayacak” dedi. İşçilere gündelik olarak 200 lira verdiğini de belirten Doğan, “Artık derdimiz para artırmak değil evimize ekmek götürmek. Ne mazot ne elektrik ne de diğer girdi maliyetlerini karşılamaya gücümüz yetmez oldu” şeklinde konuştu.