‘Uyum sağlanacak’

Özlem ÇİMENDAL

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, temaslarda bulunmak üzere dün Ankara’ya gitti. Maliye Bakanı Dursun Oğuz, ilk olarak Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bir araya geldi. Maliye Bakanı Dursun Oğuz daha sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştü. Görüşmelerle ilgili açıklama yapılmazken, bir süre önce Türkiye’de uygulamaya konulan ‘Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat’ konusunun gündeme geldiği belirtildi. Döviz endeksli mevduat uygulamasının KKTC’de de hayata geçirilmesi için çalışma başlatıldığı ifade edilirken,

Başbakan Faiz Sucuoğlu, ziyaretin içeriğiyle ilgili Diyalog’a yaptığı açıklamada Bakan Oğuz’un ziyaret gündeminin “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” olduğunu doğruladı.

Ankara’da gündem Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat

Sucuoğlu, Maliye Bakanı Oğuz ve beraberindeki heyetin “Türkiye’de Türk Lirası birikimlerin kurdaki değişimlere karşı koruma amacıyla uygulamaya giren ve döviz kurunun vade sonundaki faiz oranından daha fazla artması durumunda Türk Lirası’nın kur farkı karşısındaki açığının kapanmasını içeren uygulamayı” görüşmek için Ankara’da olduğunu açıkladı.

Önal: KKTC banka hesapları kapsamda değil

Bu arada KKTC Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye’de uygulanmaya başlanan, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı’nın KKTC’de uygulanıp uygulanmayacağının son kararının Türkiye tarafından verileceğine dikkat çekmişti.

Önal, uygulamaya ilişkin metinlerde kapsam içinde KKTC’deki bankalarda açılmış hesapların olmadığını söylemişti. Önal, buradaki hesapların da kapsam içine alınması için kendilerinin, Ekonomi ve Enerji Bakanlığının, Maliye Bakanlığının, Merkez Bankası’nın girişimleri olduğunu ifade etmişti.

