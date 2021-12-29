Hüseyin ÇİÇEK

Dörtyol-Türkmenköy anayolunda iki aracın yüz yüze çarpışması sonucunda ağır yaralanan Sabri Sabriler hayati tehlikeyi atlattı ancak çilesi bitmedi. Hastaneden taburcu olan ancak evde yatılı bakımı devam eden Sabriler 3 haftadır çalışamadığı için zor duruma düştü. Yetkililerden yardım isteyen Sabriler, “Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde 4 gün yaşam mücadelesi verdim. Hayati tehlikeyi atlattım ve hastaneden taburcu edildim ama çilem bitmedi” dedi. Hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Sabriler, “3 haftadır çalışmıyorum, evime ekmek getiremiyorum” şeklinde konuştu.



İlaçlarımı alamıyorum, doğru dürüst yiyecek bulamıyorum

Eşinin de kendisiyle birlikte çalıştığını ifade eden Sabriler, kaza sonucu tek aracını kaybettiğini de söyledi. Sabriler, “İş için kullandığım araç kullanılmaz duruma geldi” dedi. Sabriler vücudunda oluşan kırıklar nedeniyle iş göremez duruma geldiğini belirterek, sosyal yardım maaşı aldığını ancak sadece 2 bin TL ilaç parası verdiğini ve oldukça zor durumda olduğunu ifade etti. Yiyecek bulmakta zorlandığını, çok zor günler yaşadığını belirten Sabriler, “Hiç suçum yokken, kendi yolumda seyrettiğim esnada bir trafik kazası geçirdim ve bu duruma düştüm. Yetkililerden ve yardımsever insanların yardımlarını bekliyorum, çok zor durumdayım” şeklinde konuştu.

Kaza nasıl olmuştu

Dörtyol-Türkmenköy anayolunda 10 Aralık 2021 tarihinde saat 21.50 sıralarında meydana gelen kazada Çağın Alibey isimli sürücü, yönetimindeki RV 170 plakalı araçla viraja geldiğinde yoldan çıkıp, karşı şeride geçmiş ve o esnada karşıdan gelen Sabri Sabriler yönetimindeki HR 567 plakalı araçla yüz yüze çarpışmıştı. Kaza sonucu, HR 567 plakalı aracın sürücüsü Sabri Sabriler araçta sıkışmış ve her iki ayağından da yaralanmıştı. Genç sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla aracından çıkartılarak hastaneye kaldırılmıştı. Kaza sonucu RV 170 plakalı sürücüsü Çağın Alibey ve HR 567 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ayşe Davulcular ise vücutlarının çeşitli yerlerinden yara alarak hastaneye kaldırılmıştı.