Halkın mesajı: Yeni kapı

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta keyfi fiyat uygulaması yüzünden tüketim maddelerinde meydana gelen artışların yanı sıra elektrik kesintileri yüzünden güneye geçenlerin sayısı her geçen gün daha da artıyor. Arabalı geçişlerin yapıldığı Lefkoşa’daki Metehan kapısının yanı sıra Beyarmudu kapısında dün yine izdiham yaşandı. Aşırı sıcak altında muhaceret kuyruğuna takılan vatandaşlar ‘yeni kapı açılmasının’ şart olduğunu söyledi.

Diyalog muhabirine konuşan vatandaşların önemli bir kısmı alış-veriş için geçiş yaptığını söylerken, bazıları eğlence amaçlı geçtiğini belirtti. Yeni kapıların açılması halinde geçişlerin rahatlayacağını ifade eden vatandaşlar, kuzey ile güney arasındaki fiyat farklılığının artmasını eleştirirken, yetkililerin bu konuya önem vermesini istedi.

Ne dediler?..

Abdullah Kaya

“Güneye çocuğu Jumbo’ya götürmek için gidiyorum. Ciddi bir kalabalık yaşanıyor ve bu trafik bizi usandırdı. Bu noktada yetkililerden de bir beklentim yoktur çünkü halkın taleplerine cevap veremiyorlar. Hükümetten de yaşananlardan da memnun değilim. Başbakan memnun Cumhurbaşkanı memnun ancak halk memnun değildir.”

Aziz Sakallıoğlu

“Güneye iş için geçiyorum. Zaman zaman oradan alışveriş de yapıyorum çünkü fiyat ve kalite yönünden bizdekilerden daha iyi. Genellikle giyim ve market alışverişi yapıyorum. Burada ciddi sıkışıklıklar yaşanıyor ver bu konuda iki üç geçiş kapısı daha açılırsa iyi olacaktır. Bazı günler gerçekten hem sıcağın altında beklemek çok zor oluyor hem de işimize geç kalıyoruz o nedenle yeni geçiş noktalarının Lefkoşa’ya kazandırılmasını istiyoruz.”

Doğan Beşiktepeli

“Arabaya parça almak için güneye geçiyorum. Çok sık geçmiyorum ancak geçtiğim zaman alışveriş de yapıyorum. Yine ciddi bir sıkışıklık var ve her zamanki gibi insanlar sıcağın altında perişan oluyor. Bu işi bir an önce çözüme kavuşturmaları gerekiyor. Hem bizim için hem de Rumlar için iyi olacaktır diye düşünüyorum.”

Özkan Altınkaya

“Güneye geçiş amacım kimliğimi yenilemektir. Zaman zaman güneye geçiyorum ve alışveriş de yapıyorum. Orayı tercih etmemin bizim taraftan daha ucuz ve kaliteli ürünler olmasıdır. Yine ciddi bir yoğunluk var ve bu sıcak havada burada beklemek perişanlıktır. Daha fazla geçiş kapılarının açılması lazım çünkü sadece Metehan sınır kapısıyla bu iş olmuyor.”

Hüseyin Karadayı

“Güneye parça almak için geçiyorum. Bizde bir parçayı yapıştırmak 750 lira güneyde 10 lira o nedenle güneyden almayı tercih ediyorum. Yine her zaman olduğu gibi sıkışıklık var ve sıcağın altında uzun süre beklemek zorundayız. Bu konuda yetkililere çağrım daha fazla kapı açarak Metehan’ın yükünü hafifletmeleridir. Bu hem bizim için hem de Rumlar için iyi olacaktır.”

Savaş Yandaş

“Sürekli Güneye yolcu taşıyorum ve bu kapının artık yetersiz olduğunu görüyorum. Sürekli burada bu manzaralar yaşanıyor ve yetkililerden beklentimiz Küçükkaymaklı tarafına yeni geçiş noktalarının açılmasıdır. Zaman zaman oradan alışveriş de yapıyorum ve alışverişlerde orayı tercih etmemin nedeni daha ucuz olmasıdır.”

Savas Simeu

“Bu trafik sıkışıklığı sürekli burada yaşanıyor. Küçük bir adayız ve bence bütün her yerin açılarak insanların kaynaşmaları adına geçişlerin serbest bırakılması gerekiyor. Burada dakikalarca saatlerce insanlar sıcağın altında bekliyor ve bunu doğru bulmuyorum.”