Halkın siyasete olan güveni tamamen bitti

Kuzey Kıbrıs’ta seçimlerin yanı sıra hükümetlerin ve bakanların sık sık değişmesi, vatandaşların siyasete olan güvenini tamamen yok etti. Diyalog’un görüşlerine başvurduğu vatandaşlar, sürekli değişimler yüzünden bakanların isimlerini hatırlamakta zorlandıklarını söyledi.

Son 7 ay içinde KKTC’nin 3 hükümet değişikliği yaşadığı, Maliye gibi önemli bir konuda 4 bakan değişimi yaşandığı biliniyor. Faiz Sucuoğlu’nun ilk kabinesinde Dursun Oğuz Maliye Bakanı olmuştu. İkinci Sucuoğlu kabinesinde bu görev Sunat Atun’a verildi. Ünal Üstel de Maliye Bakanlığı’nı önce Atun’a verdi, daha sonra Alişan Şan’ı bu göreve getirdi.



Ne dediler…?

Hasan Türüközü

“Sürekli olarak başbakan ve bakanlar değişiyor. Dünyanın hiçbir yerinde siyasette böyle bir durum yaşanmıyor. Bu ülkede siyasetteki sürekli değişim çıkar guruplarından kaynaklanıyor. Bu toplum bunca mücadeleyi bu çıkar gurupları için vermedi. Milletvekili seçilen herkes bakan olmak için mücadele ediyor. Siyasiler Kıbrıs Türk toplumunun çıkar ve menfaatleri için değil kendi çıkar ve menfaatlerini düşünerek hareket ediyorlar. Dönüşümlü olarak tüm vekillerin bakanlık yapması bu ülke için büyük bir kaos olur.”

Hüseyin Çoli

“Sürekli olarak bakanların ve başbakanların değişmesi normal bir durum değildir. Yeni atanan bir bakan icraatta bulunmadan görevden alınıyor yerine başka biri atanıyor. Seçilen milletvekilleri de bakan olmak için müthiş bir yarış veriyor. Halkı düşündüklerinden değil de kendi çıkarlarını düşündükleri için mevki istiyorlar. Bugün seçilen tüm milletvekillerinin dönüşümlü olarak bakanlık yapması kararlaştırılsa, bu büyük bir kaosa neden olur. Çünkü her iş işin ehlini ister.”

Mustafa Özkebapçı

“Bakanların ve başbakanların sürekli olarak değişmesi kesinlikle normal bir şey değildir. Ülkemiz ve ülke siyasetimiz için hiç de hoş bir durum değildir. Son 7 ayda 4 Maliye Bakanı atanıyor. Seçilen milletvekilleri dönüşümlü olarak bakanlık yapsa belki de birçok konuda daha iyi olacaktır. Ben en azından böylesi bir durumun daha fazla iş yapılmasını sağlayacağını düşünüyorum. ”

Hasan Sofu

“Sürekli bakanlar ve başbakanlar değişiyor, milletvekilleri büyük bir hırsla bakan olmak için mücadele ediyor. Bunun nedeni daha fazla para ve makam sahibi olmak istemeleridir. Bakanların sürekli değişmesi istikrarı bozar ve ülkeye yarar değil, zarar verir. Yeni atanan bakan alt birimdeki isimleri değişiyor. Sürekli kurum ve dairelerde atamalar oluyor.”

Ekrem Dağda

“Sürekli olarak bakan ve başbakanların değişiyor olması anormal bir durumdur. Bu ülkede bir düzenin olmamasından kaynaklanıyor ve doğru değildir. Maliye Bakanı yine istifa etti. Aynı bakan bir önceki hükümette de bakandı ve sorunluydu. Mademki sorunlar vardı aynı adamı niye yine bakan yaptılar? Bütün vekiller bakan olmak için büyük bir çaba sarf ediyor ancak kimse halk için çalışmak istemiyor. Kim gelirse gelsin değişen bir şey olmayacak. Dönüşümlü olarak tüm vekiller bakanlık yapsın. Bu daha iyi olacaktır. Herkes cebini dolduracağı için kavgalar da yaşanmayacaktır.”

Mustafa Sürmen

“Sürekli olarak bakan ve başbakanların değişmesi siyasi istikrarı bozar. Ülkede bir düzen olmadığı için bu durumlar yaşanıyor. Başımızda doğru düzgün bir idareci yoktur. Milletvekilleri bakan olmak için mücadele veriyor. Çünkü daha fazla çıkar elde etmek için mevki istiyor. Şimdi yine bir değişime gidildi ve bekleyip ne olacağını göreceğiz.”

Zekai Güçeri

“Bakanların ve başbakanın sıklıkla değişmesi normal bir durum değildir. Bizim siyasilerimizde iş yapabilecek kapasite yoktur. Çünkü doğru isimler doğru yerlere atanmıyor. Milletvekili seçilenler bakan olmak için mücadele veriyor ancak üstleneceği görevi yerine getirip getiremeyeceğini sorgulamıyor. Turizm Bakanı olacak kişinin o alanda eğitimli, tecrübeli olması gerekirken bizde doktor olan kişi o makama atanıyor. Doktorların tümü vekillik oradan da bakanlık mevkiine geliyorlar. Seçilen milletvekilleri dönüşümlü olarak bakanlık yapacak olsa çok daha kötü ve karmaşık bir durum yaratılmış olur.”

Coşkun Aktaş

“Bakanların ve başbakanların sürekli olarak değişmesi ülkenin zararına olan bir durumdur. Kısa sürelerde bakan, başbakan ve müdür değiştirmek tam anlamıyla bir tiyatrodur. Seçilen milletvekilleri bakan olmak istiyor çünkü mutlaka bir çıkarları vardır. Halkı düşünen yoktur, siyasiler sadece kendilerini düşünüyor. Birkaç gün önce Maliye Bakanı yine değişti. Bu saatten sonra da bu ülkenin siyasetinin düzeleceğine inanmıyorum.”