Şirketin zararı 12 bin dolar

Suna ERDEN

Girne’de daha önce görülmemiş bir silahlı soyguna imza atan Mehmet Karaöz henüz bulunamadı. Pearl isimli cep telefonu mağazasına gidip, yeni açılan işyeri için 10 adet cep telefonu seçen, ardından mağaza çalışanını kurşunlayarak soygunu gerçekleştiren Karaöz’ün bir döviz bürosunu da dolandırmaya kalkıştığı bilgisi elde edildi. Karaöz’ün yüklü miktarda döviz alacağını söylediği, euro ve dolarların hazırlanmasını istediği ve gelip alacağını bildirdiği bilgisi elde edildi.

Olayda yaralanan Baran Açıkgöz’ün tedavisi sürerken, Pearl isimli cep telefonu mağazası işletmecisi Hasan Uslu, olayın perde gerisini Diyalog’a anlattı.

Uzun yıllardır Girne’de esnaflık yaptığını, ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını dile getiren Uslu, şunları anlattı:

“Mehmet Karaöz isimli şahıs 26 Temmuz’da mağazaya müşteri olarak geldi. 10 adet cep telefonu seçti.

Yeni bir iş yeri açıldığını ve telefonların parasını patronun ödeyeceğini söyledi. Seçilen telefonları yanımda çalışan Baran Açıkgöz‘e emanet ettim ve onu Mehmet Karaöz ile birlikte paranın ödeneceği adrese gönderdim. Karaöz ile çalışanım birlikte taksiye binip gittiler. Sonrasını ise Baran Açıkgöz anlattı; bir apartmanda girmişler, telefonların olduğu çanta Baran’ın elindeydi, bir ara arkasını dönünce Karaöz onu bacağından vurmuş ve içerisinde 12 bin 50 dolar değerinde telefon bulunan çantayı alıp kaçmış.”

Uslu, polisin en kısa sürede saldırganı bulacağına inandığını sözlerine ekledi.



