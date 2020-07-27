Tibuk'ın teklifi 'olumlu bir adım'

Çiğdem AYDIN

Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk’un, Merit otelleri bünyesinde bulunan 45 odalı

‘Queen Aphrodite Hotel’i ‘pandemi hastanesi’ olarak kullanılması için hiçbir ücret almadan Sağlık Bakanlığı’nın kullanımına sunması, ekonomik çevrelerde memnuniyetle karşılandı. İŞAD Başkanı Enver Mamülcü “Onursal üyemiz Besim Tibuk’un bu hareketi vatanseverliğin en güzel örneğidir” dedi.

Coronavirüs salgını sürecinde pandemi hastanesinin yılan hikâyesine dönüştüğünü vurgulayan Mamülcü, Besim Tibuk’un ortaya koyduğu çözüm önerisinin değerlendirilmesini istedi. Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner de Diyalog’a yaptığı açıklamada “Besim Tibuk’un önerisi yatırımcımızın her türlü fedakârlığı yapmaya hazır olduğunun ispatıdır. Kendisini takdir ediyorum” ifadelerini kullandı.



Ne dediler?..

Dimağ Çağıner (Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı)

“Bu teklifi hükümetin altyapısal veya teknik olarak ne kadar işe yarar olup olmadığını, nasıl değerlendirebileceğini bilmiyorum. Ama bu bizim otelcimizin, yatırımcımızın her türlü fedakârlığı yapmaya hazır olduğunun ispatıdır bu. Oradan pandemi hastanesi olup olmayacağını Sağlık Bakanlığı yetkililerinin karar vermesi lazım. Bu teklif şunu gösteriyor ki, bizim otelcimiz, yatırımcımız ülke için kendi imkanlarını seferber etmeye hazırdır. Bu girişiminden dolayı Sn. Besim Tibuk’u takdir ediyorum.”



Enver Mamülcü (Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği Başkanı)

“Ülkemizde birçok alanda yer alan sıkıntıların içerisinde her zamanki gibi ikilem, böl ve yönet anlayışı içinde kuru bir yaprak misali halkın iradesini ve tüm değerlerini sıkıntıya sokacak basiretsizlik iş bilmezlik anlayışını sürdürme yönünde insanlara zarar vermeye devam edilmesi ve verilen zararın bedelini de her daim halk öder halinde bir gelenek ortada yer almaktadır.

Tüm halkın istediği iyi bir yönetim şeklidir. Halkımızın zafiyetleri ve alışkanlıkları da sandıkta iradeyi gösterirken seçimi sürdürülebilir ve liyakat sahibi vekil adaylarına oy vermesi yani hayatında yerine karar vereceği insanları doğru seçmesi gerekmektedir; sorgulamalı, geçmişine bakmalı başarılı ve dürüst bir yerden gelme yönünde gerçek anlamda verilecek görevde haizliğini sorgulaması gerekir. Hangi sistemi getirirseniz getirin seçmen yapacağı iradede başarılı olmasa ülkenin gidişatını şekillendirecek, umarım geleceğimiz için bundan sonra halk iradesi daha işlevsel ve etkili olur ve çocuklarımızın daha iyi yaşayacağı bir vatan bırakırız. Yaşadığımız kriz bir daha gösterdi ki artık yeni düzen birlik beraberlik içerisinde hareket etme ve kolektivizm sentezi yaşam anlayışına göre politikalar üretmelidir.

Bizim ülkemizde hala daha kendine nemalanma, popülizm yapma, böl ve yönet şeklinde ötekileştirmeye dönük anlayışın yer alması ve gerçek anlamda yönetim zafiyetinin olması hiçbir sonuca varamama ve muallakta geçen zamanın hep aleyhimizde olması tüm toplumu siyasete ve vatanına güvensizliği getirmekte birçok insanımız değerlerimiz zekâlarımız ülkeye dönmeyerek hatta olan da göç ederek yeni hayatları başka topraklarda arama yönünde ailelerinden doğduğu topraklardan söküp kopararak büyük günahları vebal almaktadırlar.

Pandemi krizin başlamasından önce de sağlık politikalarının geliştirilmesi yönünde uyarılarımızı hiç dikkate almayan hükümet edenler mecliste hiçbir işe yaramayan vekil diye nitelediğimiz başıboşluk hallerde zamanını ve zamanımızın hırsızlığını yaparcasına ve alay edercesine bu millete günah işlemektedirler.

Besim Tibuk onursal üyemizdir

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) Onursal Üyelerinden Sayın Besim Tibuk ülkemizde yer alan en büyük sıkıntı halinde olan pandemi hastanesi için güzel bir teklifle halka yine yardım niyetini belirtmiş ve yılan hikâyesine dönüşen ve krize yol açan duruma açıklık getirerek ülkemizde yer alan iş insanları camiasının tekrardan politika yapanlardan daha yararlı bir karar ürettiğini gösterdi.

Tüm iş insanlarının niyeti halkın yararı için yer alacak tüm açılımı yapması gerçek anlamda vatanseverliğini gösteren bir açıdır özel sektör ve mantığının ne kadar değerli olduğu bir daha ortada örneklenmiş olmuştur, Bu topraklarda kazanan ve kazandıran olabilme bir erdemdir, ülke değerlerini politikacılar gibi sefilleştirme değil iş insanları gibi değer artırma yönünde olması geleceğimiz için çok önemlidir.

Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2020, 10:29