100 bin TL ödedi

Suna ERDEN

Lefkoşa - Gazimağusa anayolunda 27 yaşındaki Furkat Bazarow’un ölümüyle sonuçlanan kazaya neden olan sürücü Abdullah Pirliyew dün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı, tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, kazanın 16 Ocak 2025 tarihinde, saat 03.40 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa anayolu üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis anayolda ET 678 plakalı araçla Lefkoşa istikametinden Gazimağusa’ya doğru süratli ve dikkatsizce seyreden zanlının Demirhan'da faaliyet gösteren MFC Motors önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan dışarıya çıkarak 3 takla attıktan sonra tekerlekleri üzerinde durduğunu söyledi.

Polis, kaza sonucu Furkat Bazarow’un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirtti.

Zanlının kaza mahalline giden ekiplere sürücünün Furkat Bazarow olduğunu söylediğini kaydeden polis, 4 saat sonra aracı kullandığını itiraf ettiğini açıkladı.

Polis memuru, yapılan alkol testinde zanlının 136 miligram alkollü içki tesiri altında olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, ülkede 2016 yılından beri çalışma izniyle bulunduğunu, annesi, ablası ve akrabalarının KKTC’de yaşadığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 100 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC Vatandaşı 2 kefilin 400’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

