28 günde 8 can kaybı

Girne‘de dün sabah saatlerinde meydana gelen kazada ağır yaralanan 84 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ahmet Akı akşam saatlerine doğru hayatını kaybetti. Böylece yeni yılın ilk 28 gününde trafikte can kaybı 8’e ulaştı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza dün saat 09.50 sıralarında, Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde meydana geldi. Akı'nın yönetimindeki MM 093 plakalı motosiklet, güney istikametine doğru seyir halindeyken dikkatsizlik sonucu yolun sağında seyreden Nazif Bahadır Altuğ (42) yönetimindeki PN 555 plakalı salon araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi.

Olay sonrası ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmet Akı, ilk müdahalesi Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde yapıldıktan sonra Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen, Akı saat 15.00 sıralarında hayatını kaybetti.

2025 yılının ilk ayı bitmeden trafikte hayatını kaybedenlerin sayısı sekize yükseldi.



Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2025, 09:48