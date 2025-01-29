Araştırma yapılacak

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda kalıcı sözleşme yapmak için sahte üniversite diploması ibraz eden Emre Okay dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı "sahte belge düzenleme ve sahtelenmiş belgeyi tedavüle sürme" suçlarından yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Zanlının montaj yöntemiyle Türkiye Anadolu Üniversitesinden mezun olduğuna dair sahte diploma hazırlayıp, fotokopisini kalıcı sözleşme yapmak istediği Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda görevli sekretere verdiği açıklandı.

Polis; zanlının 17 Ocak 2008 tarihinde 2 ay süreyle geçici olarak çalıştığı Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda kalıcı sözleşme yapmak amacı ile sahte olduğunu bildiği, adına düzenlenen, Türkiye Anadolu Üniversitesi diploma fotokopisini tiyatronun sekreteri Ü.H.’ye vermek suretiyle tedavüle sürdüğünü mahkemeye aktardı.

Montaj yöntemiyle düzenlendi

Polis, olayın bilgilerine 18 Ocak 2008 tarihinde geldiğini ve aynı tarihte diploma fotokopisi ile ilgili TC Anadolu Üniversitesinden yapılan soruşturma neticesinde üniversitede hazırlanan diplomalara hiç uymayıp tamamen montaj yöntemiyle düzenlendiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, olayla ilgili başlatılan soruşturmada zanlının Ercan Havalimanından çıkış yaptığının tespit edildiğini ve aleyhine Lefkoşa Kaza Mahkemesinden tutuklama emri çıktığını belirtti.

Polis memuru, zanlının 24 Ocak tarihinde Ercan Havalimanından KKTC'ye giriş yaptığı esnada tespit tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde yapılan araştırmada herhangi bir üniversiteden mezun olmadığını ve ibraz ettiği diplomanın da herhangi bir gerçekliği olmadığını belirlediklerini açıkladı.

Polise belge sundu

Polis, zanlının söz konusu suçla ilgili Türkiye’de yargılanıp, cezasını çektiğine dair bazı belgeler ve mahkeme emri ibraz ettiğini, bu belgelerle ilgili araştırma yapacaklarını söyledi. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 70 bin TL nakit teminat yatırmasına ve KKTC Vatandaşı bir kefilin 400 bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

