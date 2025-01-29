Önlem alınmalı

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta can ve mal güvenliğini tehdit eden suçlarda meydana gelen artışlar vatandaşları endişelendiriyor.

Cinayet amacıyla tetikçilerin adaya gönderilmesi, TIR’ların içinde ülkeye yasa dışı silah ve mermilerin sokulması nedeniyle huzursuz olduğunu söyleyen vatandaşlar, devletin bu konuda daha etkin önlemler almasını istiyor.

Suçlardaki artışın turizm ve eğitim sektörünü de olumsuz yönde etkilediğini belirten vatandaşlar; kara, hava ve deniz kapılarında daha sıkı denetimlerin yapılmasını, ayrıca bu tür suçlar için öngörülen cezaların artırılmasını öneriyor. Vatandaşlar “güzel ülkemizin bir suç adası olarak anılmasını istemiyoruz” diyor.

Ne dediler?..

Adnan Canlısoy

“Son zamanlarda ülkeye iş adamlarına suikast girişimi için gelen tetikçiler endişe yaratıyor. Ayrıca suçlardaki artış da toplumu tedirgin ediyor. Alışık olmadığımız suçları her gün duyar olduk. Ülkeye giriş- çıkışların daha sıkı kontrol altına alınması gerekiyor. Yetkililerden beklentimiz bu yönde çalışmalar yapmalarıdır.”

Nesrin Kanatlı

“Ülkede yaşanan olayları haberlerden öğreniyoruz. Bu haberleri duyduğumuz zaman tedirginlik yaşıyoruz. Hepimizin çocuğu var ve endişeliyiz. Ülkeye giriş-çıkışların iyi denetlendiği söyleniyor, peki silahlar, mermiler ülkeye nasıl sokuluyor. Tetikçiler nasıl silahla ülkeye gizlice girebiliyor. Bunu ele almak lazımdır. Yetkililer mutlaka gerekeni yapıyordur ancak görünüyor ki bir yerde bir aksaklık vardır.”

Mustafa Kemal Fırıncıoğlu

“Tetikçiler, silahlar, mermiler, olaylar, uyuşturucu ve birçok suç türünü basında daha sık duymaya başladık ve hiç hoş bir durum değildir. Bu haberleri duydukça endişe yaşıyoruz çünkü daha önce böylesi olaylar yaşanmıyordu. Bu ülkeye çok yabancı insan geldi ve daha kontrollü gidilmesi gerektiğine inanıyorum.”

Emine Türkkanlı

“Ülkeye cinayet işlemeye gelen tetikçiler endişe vericidir. Ben 75 yaşındayım ve daha önce böyle olayları duymazdım, görmedim. Ülkeye girişlerde daha sıkı kontroller yapılmalıdır. Bu tür olayları duyduğumuz zaman korkuyoruz. Bu yönde yetkililerin çalışmalar yapmasını istiyoruz.”

Mehmet Sakin

“Son zamanlarda tetikçilerin rahatlıkla ülkeye gelebilmesi ve yaşanan diğer olaylar bizleri tedirgin ediyor. Daha önceki yıllarda kapı pencere açık herkesle birlikte muhabbetliyken şimdi korkar olduk. Her şey kötüye gidiyor. Ülkeye giriş-çıkışlar çok da güvenli değildir. Ülkeye girişler güvenli olsaydı bu kadar sorun yaşanmazdı. Ülkeye girişleri daha sıkı kontrol altına alıp, ciddiyetle hareket ederlerse daha iyi olacaktır.”

Zalihe Düdükçü

“Son zamanlarda ülkemize cinayet amaçlı gelen tetikçiler güvende olmadığımızı gösteriyor. Bir yere çıktığımız zaman korkuyla gidiyoruz. Ülkeye giriş-çıkışlar daha sıkı denetlenmelidir ancak gerekli önlemler alınmıyor. Yetkililerden beklentimiz ülkeye girişleri daha sıkı kontrol altına almalarıdır.”

Ayşe Canlısoy

“Son 2 ayda ülkeye 5 tetikçi gönderildi, bu korkunç bir olaydır. Eskiden böyle işlet yoktu ve alışık olmadığımız olaylar bizi tedirgin ediyor. Bu tür haberleri duyduğumuz zaman huzursuz oluyoruz. Bu insanlar nasıl geliyor anlamıyoruz. Suçlular bu ülkeye nereden ve nasıl giriyorlar bilmiyoruz.”

Zeliş Türkkanlı

“Ülkemizde yaşanan suçlar konusunda artık önlem alınmalıdır. Tetikçilerin rahatlıkla kaçak olarak ülkeye giriş yapması, Ercan Havaalanı ve limanlardan silah veya mermi ithal edilmesi kabul edilemez. Bu tür olaylar hem çocuklarımız hem de kendimiz için endişe vericidir. Eskiden huzurlu bir ülkemiz vardı şimdi bu huzuru kaybediyoruz. Ülkeye giriş-çıkışlar hiç güvenli değil çünkü ülkeye TIR’ların içerisinde insanlar giriyor ve hiçbir cihaz bu insanları görmüyor. Beklentimiz bu ülkeye girişlerin daha sıkı denetlenmesidir.”