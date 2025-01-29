"Sanayi'de tehlike kapıda"

Abdullah SUİÇMEZ

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki sorunlar birçok kez gündeme getirildi ancak gerekli adımlar atılmadı.

Çöpler, otlar ve inşaat artıkları bir yangın çıkması ve çevreye sıçraması halinde büyük bir felakete zemin oluşturtuyor.

Karton, tahta atıklar, araç lastikleri, çöp yığınları, plastikler tutuşması kolay atıklar sınıfına girerken, bölgede gerekli önlem alınmıyor.

Ekonominin kalbi olan ve onlarca iş yerinin bulunduğu bölgede tehlikenin kapıda olduğu görülüyor.

Ayrıca olası bir yangın durumda ekiplerin müdahalesini zorlaştıracak unsurlar da bulunuyor.

Kaldırmaların üzerindeki hurda araçlar, lastikler, sokağın ortasına kadar taşan çöp konteynırları olası bir felakette yangına müdahaleyi zorlaştıracak etkenler arasında yer alıyor.

Kaldırımların işgal edildiği, çöplerin toplanmadığı, otların temizlenmediği ve yollarda oluşan çukurların tamirinin yapılmadığını söyleyen sanayi esnafı yetkilileri göreve çağırıyor.