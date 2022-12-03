Girne sakinlerinden 39 yaşındaki Kıymet Acıkan, önceki gün öğle saatlerinde evinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Elde edilen bilgilere göre; hastaneye kaldırılan Acıkan’ın kalbi durdu. Doktorların tüm uğraşlarına rağmen genç kadın hayata döndürülemedi. Acıkan’ın ani rahatsızlığının nedeni bilinmezken, Polis Basın Subaylığı, genç kadının ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örneklerinin alındığını, kesin sonucun yapılacak ileri tetkiklerin ardından belli olacağını duyurdu.

Kıymet Acıkan’ın cenazesinin bugün İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’na defnedileceği belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2022, 10:47