Kriz kapıda

Rum Maliye Bakanı Konstantinos Petridis, Meclis Maliye Komitesi’nde yaptığı konuşmada KKTC’den akaryakıt alımını önlemek için gümrük ve polisin ek önlemler almasını istedi.

Fileleftheros gazetesine göre Petridis; Rum hükümetinin şu anda akaryakıt konusundaki vergilerin düşürülmesini ileriye götürecek bütçe rahatlığının bulunmadığını ifade etti.



Milletvekillerinin, akaryakıt vergilerinin düşürülmesi konusundaki çağrısını yanıtlayan Petridis, bunun şu anda ileriye götürülmesi olanağının bulunmadığını söyledi.Petridis, KKTC’den akaryakıt satın alınması yönündeki bir soru üzerine, polisin ve gümrük makamlarının sınır kapılarındaki ve Yeşil Hat üzerindeki kontrollerini artırması gerektiğini söyledi.Petridis, bazı tankerlerin Güney’den Kuzey’e geçtikleri ve araçlarını akaryakıtla doldurdukları yönünde önlerine şikayet geldiğini belirterek ,önümüzdeki günlerde konuyla alakalı olarak gümrük makamları ve polisle temasa geçeceğini ifade etti.