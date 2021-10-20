Kurultaya kadar devam

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümetin istifası ardından dün siyasi partilerle görüştü. Tatar ilk olarak Ulusal Birlik Partisi ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Anayasal hakkı olsa da Meclisi feshetmek ve erken seçim tarihini ilan etmenin en son tercihi olacağını ifade ederek, temennisinin, siyasi partilerin uzlaşması olduğunu söyledi.

Tatar, Mecliste en çok milletvekili bulunan Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) kurultayına da işaret ederek, tüm seçeneklerin değerlendirilmesinin ardından kanaatini açıklayacağını, ancak şu ana kadar yaptığı görüşmelerde hükümet kurma görevini verebileceği bir milletvekili olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün, UBP, CTP ve HP ile görüştü. Diğer partilerle bugün görüşecek olan Tatar, pazartesi de bağımsızlarla görüşecek.

“Mevcut hükümet göreve devam ediyor”

Cumhurbaşkanı Tatar, hükümetin istifası sonrası Başbakan ve Meclis Başkanı ile görüştüğünü, yeni hükümet kurulana kadar istifasını açıklayan mevcut hükümetin göreve devam ettiğini kaydetti.

Tatar, siyasi partilerle bugün görüşmeler yaptığını, yarın devam edeceğini ifade ederek, dün yaptığı görüşmelerde görev verme noktasında olmadığını söyledi.

“Herhangi bir parti başkanı yetki istemedi”

Mecliste nisap sorunu olduğunu, dün de herhangi bir parti başkanının yetki istemediğini ifade eden Tatar, ülkede istikrarlı bir hükümete ihtiyaç olduğunu vurguladı. Bütçe döneminin geldiğine dikkat çeken Tatar, diğer önemli elzem yasalara da işaret etti.

Seçimin daha erkene alınmasının öngörüldüğünü de ifade eden Tatar, yaşananlara geniş pencereden bakınca seçimin erkene alınması gerektiğini ancak seçim tarihi konusunda uzlaşı olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı olarak erken seçim kararı konusunda Anayasal yetkisi olduğunu, memleket hayrına ve istikrar için erken seçim tarihi verebileceğini, ancak meclisi feshetmenin seçenek olarak tercihi olmadığını ifade eden Tatar, “Tercihim uzlaşıdır, siyasi partilerimizin erken seçim anlayışı geliştirmeleridir. Gelişmeleri İzleyeceğim” dedi.

Güvenoyu alan hükümetin seçim tarihine kadar devam etmesi gerektiğini ancak bunun olmadığını ifade eden Tatar, Bütçe, ödemeler ve benzeri elzem yasalar olduğunu, Meclisin bunları oturup geçirmesi için değerlendirme yapması gerektiğini vurguladı.

Hasipoğlu: Erken genel seçime gidilmesi elzem

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, ülkede bir erken genel seçime gidilmesinin elzem olduğunu, psikolojik olarak da, siyasi olarak da UBP’nin buna hazır olduğunu vurguladı.



Hasipoğlu, Cumhurbaşkanlığında Tatar ile görüşmesinin ardından basına açıklamalarda bulundu. Hasipoğlu, hükümetin istifası ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın anayasal yetkisi çerçevesinde hükümeti kurma görüşmeleri için siyasi partilerle görüşmeye başladığını ve ilk olarak UBP’yi kabul ettiğini söyledi.Başbakan Ersan Saner’in görüşme için kendisini görevlendirdiğini ifade eden Hasipoğlu, UBP olarak Cumhurbaşkanı Tatar’a fikirlerini ilettiklerini, Cumhurbaşkanı Tatar’ın diğer partilerle görüşmesi sonrası kararını vereceğini ve 60 günlük sürecin başlayacağını kaydetti.Hasipoğlu, ülkede bir erken genel seçime gidilmesinin elzem olduğunu, psikolojik olarak da, siyasi olarak da UBP’nin buna hazır olduğunu vurguladı.Yasamanın faaliyetlerini yürütemediğini, parlamentonun çalışmadığını, yasaların geçirilemediğini ifade eden Hasipoğlu, acil olarak geçirilmesi gereken 8 tane yasa olduğunu, Meclisin toplanarak bunları geçirmesi ve seçim tarihinin belirlenmesi gerektiğini kaydetti.Açıklamalarının ardından soruları da yanıtlayan Hasipoğlu, Meclisin gündemine gelen erken seçim tarihin 3 Nisan 2022 olduğunu, ancak bunun Şubat, Ocak hatta daha da erkene alınabileceğini UBP olarak ifade ettiklerini anlattı.

HP ve CTP’yi de kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümetin istifası ardından siyasi partilerle başlattığı görüşmeler kapsamında CTP’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’nda dün saat 14.00 sıralarında başlayan görüşmeye, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın katıldı.

Yaklaşık 10 dakika süren görüşmeden sonra basına açıklama yapan Erhürman, erken seçim tartışmalarının hükümetin istifası ile başlamadığını dile getirdi, hükümetin aralık ayında kurulmasından bu yana sürekli nisap sorunları yaşandığını söyledi.

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, hükümeti oluşturan partilerin erken seçim açıklaması arkasında durmadığını ve 26 Aralık konusunda uzlaşıya varamadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, hükümetin istifası sonrası Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla başlattığı görüşmeler çerçevesinde Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığında yaklaşık yarım saat süren görüşmede, Özersay’a, HP Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu eşlik etti.

Özersay, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, HP olarak Anayasal süreç çerçevesinde Cumhurbaşkanı ile görüştüklerini ve süreci değerlendirip istişare ettiklerini söyledi.