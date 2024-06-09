Temaslar sürecek

Rum basını BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in sözleşmesinin üç ay daha uzatıldığını ve haziran ayının son haftasında adaya geleceğini iddia etti.

Fileleftheros “Uzatma Aldı ve Kıbrıs’a Geliyor” başlıklı haberinde Holguin’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile telefon görüşmesi yaptığını, görüşme sırasında, yeni bir temas turu için 24 Haziran'da Ada’ya gelmek niyetini ilettiğini yazdı.

Kıbrıs Türk tarafının, Holguin’in sözleşmesinin uzatılmasıyla ilgili iddiaları yalanladığını hatırlatan gazete Holguin’in Hristodulidis’e telefonda söylediklerini “Genel Sekreter’in Kişisel Temsilcisi olarak devam ettiğinin göstergesi” olarak yorumladı.

Habere göre Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, gazetecilere yaptığı açıklamada Genel Sekreter Antonio Guterres’in Holguin’in sözleşmesini uzatma niyetinde olduğunu savundu.

Kombos Holguin’in, New York’taki rutin prosedürlerin hemen ardından, önümüzdeki günlerde Ada’ya gelmesinin beklenebileceğini ancak bunun öncelikle Holguin’in ve temsilciliğini yaptığı Genel Sekreter’in konusu olduğunu söyledi.

Kıbrıs sorununda bundan sonra atılacak adımlarla ilgili soruya karşılık kısa süre önce Mısır’a gittiğini, Kıbrıs sorununu da görüştükleri Mısır’ın, bu konuda bütün uluslararası mercilerde kendilerine destek verdiğini anlatan Kombos; bugün de ABD’ye gideceğini söyledi. Kombos, bu çerçevede hem Washington’da hem de ekim ayında yapılacak seçimde BM İnsan Hakları Konseyi’ne adaylığıyla ilgili sunum yapacağı New York’ta temaslarda bulunacağını belirtti. “Seçilirsek, bu ilk kez başarılmış olacak. Zor bir prosedür ancak çabalarımıza devam ediyoruz.” dedi.

Azerbaycan’ın tavrından rahatsız

Kombos’a Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliev’in, Haziran’da Şuşa’da gerçekleştirilecek gayri resmi Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) toplantısına KKTC’yi asil üye olarak katmaya hazır olduğu açıklaması da soruldu. Uzun süredir TDT kuruluş tüzüğüne müdahale edilerek bunun yapılmaya çalışıldığını ancak şu ana kadar değiştirilemediğini söyleyen Kombos, buna rağmen tüzüğün değiştirilebileceğini keza KKTC’nin TDT toplantılarına gözlemci üye sıfatıyla çağrılmakta olduğunu hatırlattı.

Konstantinos Kombos “şu anda, özellikle Azerbaycan’da bu tür meselelere yaklaşım şeklini etkilemekte çok zorluk çekiyoruz, Türk tarafının, bu örgütleri (KKTC’yi) görüntüde ya da özde yükseltme hedefi yönünde kullanmak niyetinde olduğu da açıktır.” dedi.