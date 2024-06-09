İkinci olay

Kıbrıslı Türk avukat Akan Kürşat’ın tutuklanıp, serbest bırakılmasının ardından bu kez İskele bölgesinde çok sayıda konut inşa edip satan Afik Group direktörü Simon Mistriel Aykout, Paralimni bölgesinde Rum polisince tutuklandı.

Daha sonra Lefkoşa’ya götürülen Aykout, mahkemeye çıkarıldı ve hakkında 5 gün tutukluluk emri verildi.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, bu girişimin gerginlik yaratmaktan başka bir işe yaramayacağını açıkladı.

Rum mallarının üzerine inşaat yaptığı iddia ediliyor

Rum basını Aykout'un Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, Rum malları üzerine inşaat yaparak, Rum sahibinden habersiz başkasına satış yaptığı iddiasıyla dün Güney Kıbrıs’ta mahkemeye çıkarıldığını duyurdu.

Mahkeme, Aykout'un soruşturma çerçevesinde 5 gün süreyle tutuklu kalmasına hükmetti.

Aykout, önceki akşam KKTC'den Güney Kıbrıs'a geçiş yaptığı sırada Rum polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

“İhbar sonucu yakalandı”

Bu arada Afik Grup tarafından Caesar Project Kurucu Başkanı Simon Aykout'un tutuklanması hakkında yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Afik Group bünyesinde bulunan Caesar Project'in kurucu Başkanı Simon Aykout, bir ihbar sonucu Paralimni polisi tarafından tutuklanmıştır. İfadesi alınmak üzere Güney Lefkoşa polis karakoluna götürülmüştür” denildi.

Açıklamada “Bilgi kirliliği yaratmamak adına bu açıklamayı yapmayı uygun gördük. Detaylar daha sonra tarafımızdan sizler ile paylaşılacaktır” ifadelerine yer verildi.



Gürcafer: Provokatif girişim

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Birlik üyelerinden Afik Grup Direktörü Simon Aykout’un tutuklanmasını “provokatif girişim” olarak niteledi.

Gürcafer, bu durumun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Angela Holguín Cuéllar'ın görüşme masasını oluşturmaya çalıştığı bu günlerde iki toplum arasında gerginlik yaratmaktan başka hiçbir işe yaramayacağını ifade etti.

Gürcafer, konuya ilişkin yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Oluşturulmaya çalışılan masa sürekli bir el tarafından havaya uçuruluyor ve devamında hem kuzey kamuoyu hem güney kamuoyu içerisinde aklıselimi değil fanatizmi tırmandıran bir hal alarak çözüm zemini değil çözümsüzlüğü derinleşmesine hizmet ediyor.

Simon Aykut’un tutuklanmasının BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Angela Holguín Cuéllar'ın görüşme masasını oluşturmaya çalıştığı bu günlerde iki toplum arasında gerginlik yaratmaktan başka hiçbir işe yaramayacağını iyi biliyoruz. Umarım bu provokatif girişim barışa hassasiyet duyan tüm kesimlerce doğru değerlendirilsin. Simon Aykut çok uzun yıllardır burada yaşayan ve iş dünyası içerisinde bulunan birisidir. Ayrıca KKTC vatandaşıdır ve Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin (KTİMB) bir üyesidir. Süreci yakinen takip edeceğiz ve gerekli adımları atacağız.”

Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2024, 03:16