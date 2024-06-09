698 bin seçmen oy kullanacak 

Güney Kıbrıs’ta bugün Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) 6 kontenjan ve yerel yönetimler için seçim yapılıyor.

Politis gazetesi “İlk Çoklu Seçim İçin Her Şey Hazır” başlıklı haberinde, 698 bin 896 seçmenin oy kullanacağı seçimde, sandıkların sabah 07.00’de açılacağını, 12.00 ile 13.00 arasında oy kullanma işlemine bir saatlik ara verileceğini ve sandıkların 18.00’de kapanacağını yazdı.

Gazete, 698 bin 896 seçmenden 834’ünün, Güney Kıbrıs’ta ikamet eden Kıbrıslı Türkler olduğunu ve bu seçmenlerin hem AP seçimi, hem de yerel seçim için oy kullanabileceğini kaydetti.

KKTC’de yaşayan 252 Rum ve Maronitin AP seçimi ve KKTC’de bulunan yerleşim yerlerindeki sözde yerel yönetim birimleri için oy kullanacaklarını belirten gazete, 26 bin 755 farklı ülke vatandaşının da bu seçimde oy kullanabileceğini yazdı.

Gazete, AP seçimi için “Kıbrıs Cumhuriyeti” kimlik kartı bulunan ve KKTC’de ikamet eden 103 bin 281 Kıbrıslı Türkün oy kullanabileceğini kaydederken, hapishanede bulunan 313 mahkumun da Merkezi Cezaevi içerisinde kurulacak özel seçim sandığında oyunu kullanabileceğini belirtti.

Seçim için, yurtiçi ve yurtdışında toplam 1864 sandık kurulduğunu kaydeden gazete, oy kullanacak Kıbrıslı Türkler için de ateşkes hattına yakın 9 bölgede 32 özel sandık kurulduğunu yazdı.

Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2024, 02:57