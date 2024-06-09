Büyük heyecan yaşadı

Ömer KADİROĞLU

Kolej Giriş Sınavının(KGS) ikinci basamağı dün yapıldı. Öğrenciler sınav merkezlerinde, veliler okul dışında saatlerce ter döktü.

Sınava geç kalan bir öğrenci okula alınmayınca demir kapının üzerinden atlamaya çalıştı. Bu sırada öğrenciye engel olmak isteyen görevlilerle veliler arasında tartışma yaşandı.

Kolej Giriş Sınavlarının ikinci basamak sınavı Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Girne 19 Mayıs TMK, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve Lefke Gazi Lisesi olmak üzere 8 sınav merkezinde yapıldı.

249 öğretmen ve uzmanın görev aldığı sınavın 09.00’da başlayan ilk oturumu 10.30’da sona erdi.

İkinci oturum ise 11.00’de başlayıp, 12.30’da bitti.

Öğrenciler, ocak ayında ve dün yapılan iki basamaktan elde ettikleri puanların hesaplanması sonucunda (yüzde 50 KGS-1 + yüzde 50 KGS-2) belirlenecek Kolej Giriş Puanı’na göre oluşturulacak sıralama listeleriyle kolejlerin kontenjan sayılarına göre 2024-2025 öğretim yılı için kayıt hakkı elde edecek.

Lefkoşa Türk Maarif Koleji’ne 150, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne 100, Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne 100, Güzelyurt Türk Maarif Koleji’ne 75, İskele Evkaf Türk Maarif Kolej Sınıfına 75, Lefke Gazi Lisesi Kolej Sınıfına 25 ve Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne 120 öğrenci olmak üzere toplam 645 öğrenci alınacak.

