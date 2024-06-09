‘Ekonomik koşullar bunu gerektirdi’

Eğitim harçlarına yapılan artış öğrencileri isyan noktasına getirirken, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü, 2024-2025 Akademik yılından itibaren geçerli olacak yeni öğrenim harcı düzenlemeleri ile ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada yükseköğretim alanında ucuz fiyatlandırmaya dayalı bir rekabet ortamı yaratıldığı belirtilirken, DAÜ’nün, ülkedeki mevcut ekonomik durumun kaliteden ödün vermeden yola devam etmeyi zorlaştırdığı kaydedildi.

Rektörlük açıklamasında özetle şu ifadelere yer verildi:

“DAÜ yürütmekte olduğu araştırmalar ile özelde toplumumuza genelde dünyaya katkıda bulunmaktadır. Takdir edilecektir ki, bu başarıların elde edilmesi ekonomik olarak da zordur. Kaldı ki, DAÜ kâr amacı gütmeyen bir devlet üniversitesidir ve devletin sağladığı mali destekle eğitim ve öğretim hizmetlerini verebilmektedir. Bu desteğe rağmen, ülkenin mevcut ekonomik durumu bizleri kalitemizden ödün vermeden yolumuza devam etmemiz için birtakım düzenlemeler yapmak zorunda bırakmıştır.

Özellikle öğrenim harçlarında yapılan düzenlemeler her yıl olduğu gibi mevcut öğrenciler için enflasyon oranında yapılmıştır.

Üzülerek belirtmek isteriz ki, yükseköğretim alanında ucuz fiyatlandırmaya dayalı bir rekabet ortamı yaratılmıştır. Kaliteli eğitim-öğretim ve kaliteli bilimsel çalışmaları her zaman ön planda tutan ve fiziksel alt yapısını da buna göre düzenleyen DAÜ’nün böylesi haksız bir rekabete dayalı bir sistemin içinde yer alması karakteri gereği olası değildir.

Yine de tüm ekonomik zorluklara rağmen, başarıyı daha da teşvik etmek amacıyla burslarımızda yeni bir uygulamaya gidilecektir.

Başarılı öğrenciler belli bir başarı derecesinin üzerine çıktıklarında yüzde 100’e varan burs alabileceklerdir… Taksitli ödeme imkânı öğrencilerimize sunulmuştur.”



Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2024, 03:18