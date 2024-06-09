Aşkın ateşi

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de, ayrıldığı sevgilisinin evine giden Aleksandr Melnyk isimli şahıs, genç kadının evini 25 dakika kadar gözetleyip taciz etti, kapıya dayandı.

Zanlı, genç kadın konuşmak istemeyince, ofisine giderek, eşyaları ateşe verdi. Şikayet üzerine gözaltına alınan zanlı, dün nöbeti mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hasan Gökay, zanlının, 6 Haziran saat 22.30 sıralarında, İskele’de, kendisiyle barışmadığı gerekçesiyle, eski sevgilisi İ.K. isimli genç kadının ikametgahının araç park yerine giderek 25 dakika kadar evi gözetledikten sonra, kapıyı çalarak konuşmak istediğini, genç kadının konuşmak istememesi üzerine kapı aralığından, bir hastane kartı vererek, “sana indirimli hastane kartı bırakıyorum” diyerek taciz ettikten sonra konu adresten ayrıldığını anlattı.

Zanlının, 7 Haziran saat 02.00 sıralarında, bu kez adı edilenin İskele’de bulunan işyerine giderek, mutfak penceresinden içeri girdiğini ve ofisteki eşyaları ateşe vererek kundaklama suçunu işlediğini açıklayan polis, zanlının aynı gün gözaltına alındığını kaydetti.

Zanlının, olayda giydiği kıyafetlerin de evinde bulunarak emare alındığını bildiren polis, soruşturmanın yeni başladığını belirtti ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

